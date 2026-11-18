In Vice City wird es nie langweilig

„Bei den meisten Spielen ist es so: Du spielst sie einmal durch und dann hast du es gesehen. Oder es wird langweilig und du spielst gar nicht erst zu Ende. Bei GTA kannst du alles machen. Ich kenne genug Gamer – mich eingeschlossen – welche die Story gar nicht so wahnsinnig interessiert. Aber du kannst jedes Vehikel, vom Fahrzeug übers Flugzeug benutzen, du kannst mit dem Fallschirm vom Hochhaus springen, was auch immer. Die Grafik ist ein Wahnsinn, unglaublich detailliert. Selbst beim Hoodie baumelt die Kordeln von der Kapuze“, schildert der IT-Experte: „Und du brauchst fast eine Stunde, alleine um von einem Ende der Stadt ans andere zu kommen, wenn du Vollgas fährst.“