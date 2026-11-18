13 Jahre mussten Gamer auf die Fortsetzung der „Grand Theft Auto“-Serie warten – nun ist es so weit. Am Donnerstag um 00:00 Uhr fällt hierzulande offiziell der Startschuss. Die „Krone“ sprach mit einem Experten über das Erfolgsgeheimnis von „GTA“ und warum Nummer sechs nun alle Rekorde brechen könnte.
Ob es die lange Wartezeit, der momentane Hype um alles aus dem „Millennial-Universum“ oder doch nur gutes Marketing ist: „Grand Theft Auto VI“ dürfte nicht nur spieltechnisch neue Maßstäbe setzen.
Wiener schufen Xbox-Version von „GTA III“
Niki Laber, Präsident des Österreichischen Verbands für Unterhaltungssoftware (ÖVUS), hatte seinerzeit mit seinem damaligen Unternehmen Neo Software/Rockstar Vienna sogar Anteil am „GTA“-Universum. Man entwickelte damals die Xbox-Version des Game-Klassikers. Den Hype um „GTA“ erklärt er so: „Das Spiel gibt es zwar schon lange, aber die haben sich immer wieder gesteigert.“
Video: In „GTA III“ gab es erstmals die „Third-Person-Kameraperspektive“ in 3D
Mit „GTA III“ setzte man damals Maßstäbe durch die Ego-Perspektive in 3D: „Das gab es damals eher nur bei Ego-Shootern.“ Mit „GTA: Vice City“ habe man dann schließlich auch mit dem 1980er-Revival den Zeitgeist optimal getroffen. „Jeder Teil der Serie hat massive Erweiterungen und Verbesserungen gehabt.“
In Vice City wird es nie langweilig
„Bei den meisten Spielen ist es so: Du spielst sie einmal durch und dann hast du es gesehen. Oder es wird langweilig und du spielst gar nicht erst zu Ende. Bei GTA kannst du alles machen. Ich kenne genug Gamer – mich eingeschlossen – welche die Story gar nicht so wahnsinnig interessiert. Aber du kannst jedes Vehikel, vom Fahrzeug übers Flugzeug benutzen, du kannst mit dem Fallschirm vom Hochhaus springen, was auch immer. Die Grafik ist ein Wahnsinn, unglaublich detailliert. Selbst beim Hoodie baumelt die Kordeln von der Kapuze“, schildert der IT-Experte: „Und du brauchst fast eine Stunde, alleine um von einem Ende der Stadt ans andere zu kommen, wenn du Vollgas fährst.“
Rockstar-Games-Chef Sam Houser habe den Spagat geschafft, sich genügend Zeit für die Entwicklung des Spiels zu lassen und gleichzeitig die Geldgeber davon zu überzeugen, weiter zu investieren: „Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Das, was Rockstar macht, ist: Sie schleifen die Spiele. Sie verbessern sie konsequent und arbeiten immer weiter.“
„Gefaked wird bei Rockstar nix“
Mit einem Produktionsbudget von schätzungsweise einer Milliarde US-Dollar (908 Mio. Euro) oder mehr ist „Grand Theft Auto 6“ eines der teuersten Spiele, die je produziert wurden, manche Quellen sprechen sogar von zwei bis drei Milliarden Dollar.
Doch der Erfolg dürfte den Entwicklern recht geben. „Noch gibt es keine offiziellen Zahlen, aber was ich so gehört habe, rechnet man alleine in der ersten Woche mit vier bis fünf Milliarden Umsatz“, so Laber. Damit hätte man die Entwicklungskosten wohl locker wieder eingespielt. Aber daran dürfte bei Rockstar Games sowieso nie Zweifel bestanden haben: „Das hält auch, so wie ich diese Jungs kenne. Gefaked wird bei Rockstar nix.“
Gemessen an den Verkaufs- und Downloadzahlen ist übrigens Minecraft mit 350 Millionen Einheiten das erfolgreichste Spiel aller Zeiten – gefolgt von „Grand Theft Auto V“. Es würde wohl nicht verwundern, wenn „GTA VI“ zumindest seinen Vorgänger rechts überholen würde.
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