Was ist meinem Vater passiert? Wo ist mein Opa? Wissen Sie etwas über meinen Onkel? Fragen wie diese erreichten Stefan Karner in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten tausendfach. Denn dem Gründer des Grazer Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung war 1991 gelungen, was vor ihm kein westlicher Wissenschafter geschafft hatte: Zugang zu den geheimen sowjetischen Archiven zu erhalten und das Schicksal auch Tausender österreichischer Soldaten aufzuklären!