Historiker Stefan Karner klärte das Schicksal Tausender vermisster österreichischer Soldaten. Der Wissenschafter hatte dafür Zugang zu geheimen sowjetischen Archiven – ein seltenes Privileg. Jetzt legt Karner ein neues Buch über diese spannenden Recherchen vor.
Was ist meinem Vater passiert? Wo ist mein Opa? Wissen Sie etwas über meinen Onkel? Fragen wie diese erreichten Stefan Karner in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten tausendfach. Denn dem Gründer des Grazer Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung war 1991 gelungen, was vor ihm kein westlicher Wissenschafter geschafft hatte: Zugang zu den geheimen sowjetischen Archiven zu erhalten und das Schicksal auch Tausender österreichischer Soldaten aufzuklären!
„Ohne die politische Aufbruchstimmung damals, ohne Perestrojka wäre das nie möglich gewesen“, berichtet Karner, der bereits als 22-Jähriger seine Liebe zu Russland entdeckt hatte und mit dem Auto quer durch das Riesenreich gereist war.
60 Tage im Jahr in Moskau
Und so bekamen der gebürtige Kärntner, der in der Steiermark jahrzehntelang lehrte und forschte, und sein 30-köpfiges Team Einblick in Dokumente zu Millionen von Kriegsgefangenen aus über 30 Ländern: „Fotos, Zeichnungen, Abschiedsbriefe, Krankengeschichten, Gräber. Im Schnitt war ich 60 Tage pro Jahr in Moskau.“
Wenn er die Lebenslinien jahrzehntelang Vermisster nachzeichnen und Familien Gewissheit geben konnte, „dann war das ein Erfolgserlebnis, das uns zu weiteren Nachforschungen motiviert hat“, erzählt der Historiker, der nun ein Buch über seine Recherchen herausgegeben hat („Verschlussakte Kriegsgefangene Russland“, Leykam). „Noch heute spüre ich die Dankbarkeit vieler Menschen!“
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