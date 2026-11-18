Letztes Zweiertreffen vor über einem Jahr

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow hatte dem russischen Staatsfernsehen vorab gesagt, es gebe viele Fragen zu besprechen. Trump und Putin hatten sich im August des vorigen Jahres zuletzt im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Dabei haben sie vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump bemüht sich als Vermittler um eine Beendigung des Krieges, immer wieder wird ihm aber auch zu viel Russland-Nähe vorgeworfen.