Am Donnerstag kommen Trump, Putin und Xi erstmals bei einem Dreiergipfel zusammen. Zusätzlich soll es in China auch ein Vieraugengespräch zwischen dem US-Präsidenten und Putin geben. Dabei gibt es Einiges zu besprechen, so der Kreml.
US-Präsident Donald Trump trifft bei seinem China-Besuch wohl auch Kremlchef Wladimir Putin zu einem Gespräch zu zweit. Das habe ein anonymer US-Beamter mitgeteilt, wie der „Guardian“ berichtet.
Das Treffen soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping – wann genau die beiden miteinander sprechen wollen, ist bislang nicht bekannt.
Letztes Zweiertreffen vor über einem Jahr
Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow hatte dem russischen Staatsfernsehen vorab gesagt, es gebe viele Fragen zu besprechen. Trump und Putin hatten sich im August des vorigen Jahres zuletzt im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Dabei haben sie vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Trump bemüht sich als Vermittler um eine Beendigung des Krieges, immer wieder wird ihm aber auch zu viel Russland-Nähe vorgeworfen.
Für Dreiergespräch ist nur eine Stunde vorgesehen
Putin und Trump sind am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zu einem geplanten Dreiergipfel mit Xi Jinping verabredet. Moskau zufolge ist das Zeitfenster für das Treffen jedoch eng bemessen: „Für den historischen Gipfel zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin ist nicht mehr als eine Stunde vorgesehen“, zitierten russische staatliche Nachrichtenagenturen Kremlsprecher Dmitri Peskow.
Es handle sich um ein wichtiges Treffen, von dem viele gute Ergebnisse erwarteten, sagte Uschakow. An der genauen Tagesordnung werde noch gearbeitet. Auch bei diesen Gesprächen solle es um die Ukraine gehen. Trump hatte gesagt, dass er mit Putin und Xi über Fragen der nuklearen Abrüstung reden wolle.
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