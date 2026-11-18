Der neue Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres könnte künftig österreichweit bei anspruchsvollen Spezialeinsätzen dieser Art zum Einsatz kommen. Am Goldeck feierte der Leonardo AW169 bei der Katastrophenschutzübung „Combined Success“ seine „Seilbahn-Premiere“. Geprobt wurde die Rettung von Menschen aus einer Gondelbahn.