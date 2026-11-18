Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen beide Seiten massenhaft Drohnen ein, die zunehmend mithilfe von Künstlicher Intelligenz fliegen. Noch entscheiden Menschen über Angriffe. Bald könnten aber autonome Waffensysteme das Schlachtfeld beherrschen – mit unabsehbaren Folgen.
An der Frontlinie in der Ukraine regieren die Drohnen. Zehn bis 30 Kilometer, an manchen Abschnitten bis zu 50 Kilometer breit ist die „Kill Zone“, das Niemandsland, in dem es für die Infanterie zu gefährlich ist, zu Fuß oder in Truppentransportern unterwegs zu sein. Rührt sich etwas, steigen sofort Kampfdrohnen auf, die tödliche Fracht tragen.
KI hilft Drohnenpiloten
Gesteuert werden die FPV-Drohnen von Piloten, die mittels Drohnenkamera und VR-Brillen das Schlachtfeld überblicken. Auf der „letzten Meile“ kommt auch schon jetzt Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Über die Drohnenkamera kann der Pilot ein Objekt markieren, der Bordcomputer fixiert die ausgewählten Pixel und steuert das Ziel autonom an. „Pixel-Lock“ heißt dieser Mechanismus. Er funktioniert, auch wenn das GPS-Signal oder die Funkverbindung zum Operator abreißt.
Für KI in Waffensystemen gibt es keine Grenzen.
Vadym Kushnikov, CEO bei Militarnyi
Bild: zVg
Noch entscheidet dabei der Mensch über das Ziel. Drohnen, die mithilfe von KI feindliche Stellungen oder Fahrzeuge vollkommen selbstständig erkennen und ansteuern können, werden aber bereits entwickelt, etwa von der 2023 gegründeten Drone Fight Group. „In den nächsten Jahren werden wir uns voll auf autonome Drohnen fokussieren müssen“, ist Geschäftsführer Vladyslav Plaksin gegenüber der „Krone“ überzeugt.
Prinzip „Human in the loop“
Die Entwicklung solcher Waffensysteme ist äußert heikel. Denn es stellt sich die Frage: Soll eine Maschine über Leben und Tod entscheiden? Zum Einsatz kommen sie daher noch nicht. Die ukrainischen Streitkräfte sind dem „Human-in-the-loop“-Prinzip verpflichtet. Das bedeutet: Die KI kann ein Ziel erkennen, den Befehl für den Angriff muss ein Mensch geben.
Gesetze, die das offiziell vorschreiben, gibt es aber nicht. „Unglücklicherweise leben wir in einer Welt, in der es keine Grenzen gibt, KI-Technologien in Waffensystemen einzusetzen“, sagt Vadym Kushnikov, Geschäftsführer der ukrainischen Militär-Nachrichtenplattform Militarnyi.
„Wir stehen an einem Wendepunkt“
Angesichts des technologischen Wettrennens im Krieg sei „Human in the loop“ ein Prinzip, das nicht mehr lange anzuwenden sei, so Kushnikov. „Bei der Entwicklung von KI-gesteuerten Drohnen stehen wir an einem Wendepunkt. Der nächste Schritt könnten vollautonome Kampfdrohnen sein, die keine Beteiligung eines menschlichen Operators mehr erfordern“, meint er.
Auf russischer Seite gab es bereits einen Fall, in der eine KI-gesteuerte Drohne ihr Ziel selbstständig wählte und drei Zivilisten tötete. Versuche, mit einem internationalen Abkommen dein Einsatz autonomer Waffen zu regeln, scheiterten bisher. Zuletzt legten sich Russland und die USA quer.
In der Ukraine ist man ohnehin skeptisch, dass sich der notorische Völkerrechtsbrecher Russland an ein solches Abkommen halten würde. Europa solle lieber in solche Waffensysteme investieren, ist Vadym Kushnikov desillusioniert: „Es ist wohl der einzige Weg, selbst über starke Fähigkeiten zu verfügen, um sich mithilfe solcher Technologien zu wehren.“
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