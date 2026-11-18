Prinzip „Human in the loop“

Die Entwicklung solcher Waffensysteme ist äußert heikel. Denn es stellt sich die Frage: Soll eine Maschine über Leben und Tod entscheiden? Zum Einsatz kommen sie daher noch nicht. Die ukrainischen Streitkräfte sind dem „Human-in-the-loop“-Prinzip verpflichtet. Das bedeutet: Die KI kann ein Ziel erkennen, den Befehl für den Angriff muss ein Mensch geben.