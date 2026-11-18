Bisher haben die bekanntesten Anbieter für Künstliche Intelligenz vor allem eines gemacht: Verluste. Während sich ihre Chiplieferanten wie Micron oder Nvidia mit den überall auf Pump aus dem Boden schießenden Rechenzentren eine goldene Nase verdienen, melden die Nutzer der Chips Milliardendefizite. OpenAI machte laut „WSJ“ im letzten Quartal bei rund zehn Milliarden US-Dollar Umsatz fast elf Milliarden Verlust. Anthropic steigert zwar rasant seine Umsätze, laut Börsenprospekt standen im dritten Quartal 2026 aber auch hier 17 Milliarden Dollar Umsatz 23,3 Milliarden Dollar Verlust gegenüber. Und in den kommenden Jahren stehen die KI-Konzerne vor horrenden Kosten: Für seinen unstillbaren Hunger nach Rechenkraft veranschlagt Anthropic fast 900 (!) Milliarden Dollar für den Bau von Rechenzentren und Servermieten – die Hälfte davon bis 2030. Hereinholen will der KI-Konzern, der bei einem der größten Börsendebüts der Geschichte auf eine Billionen-Dollar-Bewertung hofft, das Geld mit Abo-Gebühren. Doch die könnten auf lange Sicht weniger üppig ausfallen als erhofft, schließlich kann man Künstliche Intelligenz auch ganz ohne Abo am heimischen PC betreiben. Krone+ erklärt, wie das geht.