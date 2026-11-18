„Wir haben die Länderspielpause genutzt, um nach Hause zu fliegen. Die Großeltern bekommen ihre Enkelin sonst wieder einige Monate nicht zu sehen.“ Christoph Klarer tankte zuletzt mit der Familie in der Heimat die Batterien auf. Wichtig! Denn in der Championship geht’s im Winter ans Eingemachte. „Jetzt wird’s extrem“, blickt der Birmingham-Legionär auf die nächsten Wochen und Monate. „Die Plätze werden schlechter, das Wetter kälter.“ Und trotzdem warten pro Woche bis zu drei Partien.