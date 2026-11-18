Tom Brady ist weg, der große Traum von der Premier League bleibt! ÖFB-Legionär Christoph Klarer spricht über den Ausstieg der NFL-Legende bei Birmingham City, deren bleibenden Einfluss auf die Mannschaft und den knallharten Winter in Englands Championship. Zudem verfolgt er auch noch immer Jugend-Klub.
„Wir haben die Länderspielpause genutzt, um nach Hause zu fliegen. Die Großeltern bekommen ihre Enkelin sonst wieder einige Monate nicht zu sehen.“ Christoph Klarer tankte zuletzt mit der Familie in der Heimat die Batterien auf. Wichtig! Denn in der Championship geht’s im Winter ans Eingemachte. „Jetzt wird’s extrem“, blickt der Birmingham-Legionär auf die nächsten Wochen und Monate. „Die Plätze werden schlechter, das Wetter kälter.“ Und trotzdem warten pro Woche bis zu drei Partien.
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