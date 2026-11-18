Eine Szene während des letzten Länderspiels von Österreichs Nationalmannschaft versetzte viele Leute in Graz kurz in große Unruhe. Als Sturm-Juwel Luca Weinhandl das Feld nach einer Halbzeit verlassen musste. So geht es Österreichs größter Transferaktie.
Die Länderspielpause ist vorüber, langsam aber sicher trudeln die Sturm-Schäfchen in Graz-Messendorf ein. Wer am Mittwoch noch nicht dabei war: Die Teamspieler Diakite, Quarshie, Balbo und Malic, die teilweise noch auf der Rückreise von diversen Destinationen waren. Dazu fehlte Verteidiger Paul Koller erkrankt. Starspieler Otar Kiteishvili fehlte im Mannschaftstraining ebenso noch wie Filip Rozga und natürlich Goalie Khudyakov. „Kiteishvili macht gute Schritte nach vorne im Rehaprozess, eine Rückkehr von ihm ist trotzdem mit einem Fragzeichen behaftet“, sagt Trainer Fabio Ingolitsch, der auch in dieser Länderspielpause einen kurzen Schreckensmoment erlebte.
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