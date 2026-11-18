Österreichweite Premiere: Im Welser Schwimmbad „Welldorado“ ist das Tragen von sogenannten Smart Glasses künftig per Bäderordnung untersagt. Die „Krone“ hörte sich um, was ähnliche Einrichtungen davon halten.
Von „höchste Zeit“ bis „überhaupt nicht notwendig“: So weit gehen die Meinungen über das geplante Verbot für Smart Glasses im Welser „Welldorado“ auseinander (siehe Umfrage unten). Wie berichtet, hat sich der Gemeinderat der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs einstimmig für eine Änderung der Bäderordnung ausgesprochen, damit die Sehhilfen mit integrierten Kameras nicht mehr getragen werden dürfen.
„Es geht nicht darum, neue Technologien zu verteufeln. Es geht darum, die Privatsphäre und die Rechte der Menschen zu schützen. Niemand soll beim Schwimmen oder in der Sauna Angst haben müssen, heimlich gefilmt zu werden. Als Stadt müssen wir dort handeln, wo wir es selbst in der Hand haben“, begründet Grünen-Gemeinderat Alessandro Schatzmann das Vorpreschen von Wels.
In Wien wird derzeit ein Verbot in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und Ämtern geprüft. Auf Bundesebene laufen Debatten über entsprechende gesetzliche Regelungen. Ebenso tauchen erste Rufe nach einem Verkaufsverbot auf.
Missbrauch wird mit Hausverbot geahndet
Bei den Eurothermen des Landes ist ein explizites Verbot von Smart Glasses kein Thema. „Weil bei uns klar geregelt ist, dass mit Geräten aller Art das Filmen und Fotografieren ohne Einverständnis nicht erlaubt ist. Der Missbrauch wird geahndet. Wer fotografiert, bekommt ein Hausverbot“, erklärt Geschäftsführer Patrick Hochhauser.
Im Nacktbereich würden die Angestellten Gäste direkt anreden, wenn sie ihr Handy in der Hand tragen. „Wir weisen darauf hin, dass das Telefon in die Tasche gehört“, betont Hochhauser.
Natürlich haben solche Technologien Vorteile, aber auch Schattenseiten. An sich habe ich kein Problem mit Smart Glasses.
Karyna Novikova (18)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Es ist eine gute Idee, diese Brillen in Schwimmbädern zu verbieten. Ich würde dort ungern heimlich gefilmt werden.
Karina Halkovych (18)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Ähnlich wird das Thema auch in der Therme Geinberg gehandhabt. „Mit Plakaten unter dem Motto ,Relax mit Respekt’ weisen wir unsere Gäste ausdrücklich auf das Gebot hin. Erfreulicherweise halten sie sich an diese Vorgabe“, sieht Marketing-Leiterin Natalie Schwendtner keinen Grund für Verschärfungen.
Die Linz-AG-Bäder vertrauen beim Schutz der Privatsphäre auf die Blicke ihres geschulten Personals. „Wir ersuchen darüber hinaus unsere Gäste, sich bei Beobachtungen, dass sie fotografiert oder gefilmt werden, an den Bade- oder Saunameister zu wenden“, heißt es auf Anfrage der „Krone“.
Schon jetzt wird oft heimlich mit Handys gefilmt. Smart Glasses erhöhen das Risiko. Da braucht es definitiv Lösungen.
Sophie (25)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Ich verzichte bewusst auf KI. Smart Glasses sind noch schlimmer. Aber wer Elon Musk & Co. reicher machen will, soll das tun.
Stefan Hubinger (44)
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Was vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist längst Realität: Mit einer Brille ab rund 100 Euro lassen sich unbemerkt Fotos und Videos aufnehmen. Um Missbrauch vorzubeugen, verbietet das „Welldorado“ jetzt solche Smart Glasses. Ob damit heimlichen Aufnahmen tatsächlich ein Riegel vorgeschoben wird, ist fraglich. Schließlich stecken mittlerweile selbst in Kugelschreibern winzige Kameras.
Wer damit andere fotografiert, ohne die Bilder zu veröffentlichen, macht sich nicht zwangsläufig strafbar. Das Strafrecht weist hier eine empfindliche Lücke auf: Es fehlt an einer klaren gesetzlichen Regelung, die Menschen vor unerwünschten Aufnahmen schützt. Genau darin liegt das Versäumnis – und das weit größere Problem.
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