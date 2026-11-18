„Es geht nicht darum, neue Technologien zu verteufeln. Es geht darum, die Privatsphäre und die Rechte der Menschen zu schützen. Niemand soll beim Schwimmen oder in der Sauna Angst haben müssen, heimlich gefilmt zu werden. Als Stadt müssen wir dort handeln, wo wir es selbst in der Hand haben“, begründet Grünen-Gemeinderat Alessandro Schatzmann das Vorpreschen von Wels.