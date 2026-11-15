DJI Osmo Pocket 4P: Gimbal-Cam mit Doppelobjektiv

DJIs Osmo Pocket 4P hat mit ihrer Doppeloptik einen großen Vorteil gegenüber anderen Gimbal-Kameras: Bieten diese für gewöhnlich nur elektronischen Zoom über die Hauptkamera, gibt es hier – wie auch bei Smartphones mittlerweile üblich – verschiedene Optiken für unterschiedliche Aufgaben. Bei der Hauptkamera setzt DJI auf einen lichtstarken Ein-Zoll-Sensor, zusätzlich gibt es aber auch eine dedizierte Zoomkamera mit 1/1,28 Zoll großem Bildsensor, die bis zu dreifache optische Vergrößerung bietet. Und im Test machte die zusätzliche Kamera einen echten Unterschied.