DJI Osmo Pocket 4P: Gimbal-Cam mit Doppelobjektiv

Drohnenkamera ohne Drohne: Der chinesische Tech-Konzern DJI hat mit der Osmo Pocket 4P eine neue Gimbal-Minikamera im Sortiment, die mehr kann als „nur“ Weitwinkel. Sie ist mit gleich zwei Objektiven für Weitwinkel- und Zoomaufnahmen ausgestattet und liefert dank großem Ein-Zoll-Bildsensor auch bei schlechterem Licht noch helle und detailreiche Videos. Besser als eine Smartphone-Kamera? Krone+ hat den Test gemacht.
DJIs Osmo Pocket 4P hat mit ihrer Doppeloptik einen großen Vorteil gegenüber anderen Gimbal-Kameras: Bieten diese für gewöhnlich nur elektronischen Zoom über die Hauptkamera, gibt es hier – wie auch bei Smartphones mittlerweile üblich – verschiedene Optiken für unterschiedliche Aufgaben. Bei der Hauptkamera setzt DJI auf einen lichtstarken Ein-Zoll-Sensor, zusätzlich gibt es aber auch eine dedizierte Zoomkamera mit 1/1,28 Zoll großem Bildsensor, die bis zu dreifache optische Vergrößerung bietet. Und im Test machte die zusätzliche Kamera einen echten Unterschied.
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