Bergheim setzte sich in der Salzburger Frauenliga mit einem 6:0 gegen Eugendorf die Winterkrone auf. Der Klub plant den Aufstieg. Obfrau Bianca Neubauer: „Hoffen derzeit noch auf Sponsoren.“
Mit dem Aufsetzen der Winterkrone in der Salzburger Frauenliga haben die Damen des FC Bergheim das erste Etappenziel erreicht. Dafür reichte den Flachgauerinnen am Mittwochabend in der Akademie in Liefering ein 6:0-Sieg im vorgezogenen Duell gegen Eugendorf. Nina Fernsebner (3., 46., 50.), Maria Ganisl (49., 54.) sowie Neele Mia Stöhr (70.) trafen beim Kantersieg.
Im Frühjahr soll dann der ganz große Wurf gelingen. „Wir wollen zu 100 Prozent aufsteigen. In der Form macht es für uns sportlich nur wenig Sinn“, meinte Obfrau Bianca Neubauer im Gespräch mit der „Krone“.
Schon in der vergangenen Saison wurden die Bergheimerinnen Meister, durften aber aufgrund ihres 1c-Status den Gang nach oben nicht antreten. Im Frühjahr 2027 stünde nach einem möglichen Titel eine Relegation mit Gegnern aus Tirol und Vorarlberg an. In der Vergangenheit wollte aus den genannten Bundesländern allerdings niemand den Gang in die zweithöchste Spielklasse antreten. Somit schon so gut wie alles klar? Fast, wäre da nicht das liebe Geld. „Finanziell wäre die zweite Liga natürlich etwas anderes. Da hoffen wir aktuell noch auf den einen oder anderen Sponsor und auch Förderungen vom Land“, stellte Neubauer klar. M. Funk
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.