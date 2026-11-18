Schon in der vergangenen Saison wurden die Bergheimerinnen Meister, durften aber aufgrund ihres 1c-Status den Gang nach oben nicht antreten. Im Frühjahr 2027 stünde nach einem möglichen Titel eine Relegation mit Gegnern aus Tirol und Vorarlberg an. In der Vergangenheit wollte aus den genannten Bundesländern allerdings niemand den Gang in die zweithöchste Spielklasse antreten. Somit schon so gut wie alles klar? Fast, wäre da nicht das liebe Geld. „Finanziell wäre die zweite Liga natürlich etwas anderes. Da hoffen wir aktuell noch auf den einen oder anderen Sponsor und auch Förderungen vom Land“, stellte Neubauer klar. M. Funk