Der Klagenfurter Stadtsenat befasst sich Donnerstag in einer Sondersitzung mit dem Strafantrag gegen die Vorstände der Stadtwerke. Mit dabei ist auch der Betriebsrat. Denn abgesehen von der aktuellen Causa ist auch das Unternehmensklima Thema. „Die Rede ist sogar von einem Klima der Angst“, heißt es aus den STW.
Dass sich die Klagenfurter Stadtwerke (STW) mit Baustellen befassen, gehört zur Natur der Sache – dass das Unternehmen aber selbst eine solche ist, ist eine weitere Klagenfurter Eigenheit. Das gipfelt jetzt in dem Strafantrag gegen einen leitenden Angestellten und die STW-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig – die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in wechselnden Rollen Beweismittelfälschung vor. Donnerstagfrüh tritt deshalb der Stadtsenat zu einer Sondersitzung zusammen. Gefordert werden Transparenz und Aufklärung – es werden aber auch weitere Vorwürfe aus der Belegschaft laut.
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