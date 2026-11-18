Dass sich die Klagenfurter Stadtwerke (STW) mit Baustellen befassen, gehört zur Natur der Sache – dass das Unternehmen aber selbst eine solche ist, ist eine weitere Klagenfurter Eigenheit. Das gipfelt jetzt in dem Strafantrag gegen einen leitenden Angestellten und die STW-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig – die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in wechselnden Rollen Beweismittelfälschung vor. Donnerstagfrüh tritt deshalb der Stadtsenat zu einer Sondersitzung zusammen. Gefordert werden Transparenz und Aufklärung – es werden aber auch weitere Vorwürfe aus der Belegschaft laut.