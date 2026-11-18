In den 1980ern und 1990ern zog die Disco Metropol in Wies – mit der ikonischen Freiheitsstatue vor dem Eingang – Partygäste aus dem ganzen Land an. Die legendären Gastgeber Franz und Helene Pilko konnten auch Weltstar Herbert Grönemeyer sowie Moderator Udo Huber mit der Show „Die großen 10“ begrüßen. Rechtsstreitigkeiten führten dann zu einer langen Pause, seit 2024 ist die Disco mit neuen Betreibern wieder offen.