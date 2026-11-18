Er war eine steirische Disco-Legende, der viele Stars in die Provinz holte: Nun starb Franz Pilko, langjähriger Betreiber der Disco Metropol in Wies – und das just wenige Tage, bevor „Die großen 10“ dort ihr Comeback feiern.
In den 1980ern und 1990ern zog die Disco Metropol in Wies – mit der ikonischen Freiheitsstatue vor dem Eingang – Partygäste aus dem ganzen Land an. Die legendären Gastgeber Franz und Helene Pilko konnten auch Weltstar Herbert Grönemeyer sowie Moderator Udo Huber mit der Show „Die großen 10“ begrüßen. Rechtsstreitigkeiten führten dann zu einer langen Pause, seit 2024 ist die Disco mit neuen Betreibern wieder offen.
Am Samstag feiern „Die großen 10“ mit Udo Huber und der Band Rising Girl eine Rückkehr, auch Sänger Leo Aberer wird erwartet. Nur wenige Tage zuvor starb Franz Pilko knapp 80-jährig nach kurzer Krankheit in einem Grazer Krankenhaus, wie am Mittwoch bekannt wurde. Seine Gattin Helene war ihm bereits vor einigen Jahren vorausgegangen.
„Die großen 10“ finden trotz Todesfall statt
Die Veranstaltung am Samstag findet im Sinne Pilkos dennoch statt, wie das Team um Gastgeberin Sabine Ehmann entschieden hat. „Eine Absage wäre niemals im Sinne von Franz oder seiner geliebten Frau Helene gewesen. Wir feiern diesen Abend als lebendiges Denkmal für ihr Lebenswerk.“ Der Erlös der Veranstaltung geht an „Licht ins Dunkel“.
Für Rising-Girl-Frontmann Simon Kotschar ist es ein echtes Heimspiel: Sowohl seine Großeltern als auch sein Vater stammen aus Wies. „Das Metropol war meine erste Diskothek und der ausschlaggebende Grund, warum ich später selbst Musiker und DJ geworden bin.“
Für Franz Pilko findet am Samstag, 19. Dezember, eine Gedenkfeier im Metropol statt. An diesem Tag werden sich Freunde, Stammgäste und Wegbegleiter zum gemeinsamen Gebet und Feiern versammeln. Dabei werden Spenden für die steirischen Krebshilfe gesammelt.
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