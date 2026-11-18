Eine Aktuelle Stunde im Nationalrat unter dem Titel „Rechenzentren: Kein Ausverkauf unseres Wassers, unserer Energie und unseres Bodens an US-Tech-Konzerne!“ brachte den Ball ins Rollen. Die Grünen forderten in der Sitzung eine bessere Prüfung und mehr Transparenz beim Bau von Datencentern. Zwar brauche es die Serverfarmen, die Frage sei aber, wo, wie und von wem sie gebaut werden, wer davon profitiere und wer draufzahle. Besonders kritisiert wurde in dem Zusammenhang das im Bau befindliche Rechenzentrum in Kronstorf in Oberösterreich.