Die Freiheitlichen beschuldigen die Grünen der „Doppelmoral“ in Bezug auf Rechenzentren. In Wien sei man dagegen, im Burgenland dafür. Stimmt nicht, wehrt sich die Öko-Partei.
Eine Aktuelle Stunde im Nationalrat unter dem Titel „Rechenzentren: Kein Ausverkauf unseres Wassers, unserer Energie und unseres Bodens an US-Tech-Konzerne!“ brachte den Ball ins Rollen. Die Grünen forderten in der Sitzung eine bessere Prüfung und mehr Transparenz beim Bau von Datencentern. Zwar brauche es die Serverfarmen, die Frage sei aber, wo, wie und von wem sie gebaut werden, wer davon profitiere und wer draufzahle. Besonders kritisiert wurde in dem Zusammenhang das im Bau befindliche Rechenzentrum in Kronstorf in Oberösterreich.
Vorwurf der „Doppelmoral“
Aussagen, welche den Nationalratsabgeordneten und Chef der FPÖ Burgenland, Alexander Petschnig, stutzig machten. Denn auch im Burgenland gibt es Überlegungen, bei Nickelsdorf einen „grünen Datencenter-Campus“ zu errichten. Und hierzulande sitzen die Grünen in der Landesregierung. Petschnig wirft der Öko-Partei daher „Doppelmoral“ und „Heuchelei“ in der Frage um die Rechenzentren vor.
Im Parlament gegen Rechenzentren wettern und im Burgenland ein Megaprojekt durchwinken. Das ist grüne Heuchelei.
Alexander Petschnig, FPÖ-Landesobmann
Bild: Philipp Wagner
Während man in Wien den Ausverkauf von Wasser, Energie und Boden beklage, würden die eigenen Regierungsmitglieder im Burgenland genau das Gegenteil tun, meint der Freiheitliche. Das Vorhaben in Nickelsdorf verbrauche so viel Strom wie 1,5 Millionen Haushalte. „Stimmen Sie das zuerst einmal intern ab“, rät Petschnig den Grünen.
Klare Spielregeln verlangt
Diese verstehen die Aufregung allerdings nicht. „Die Grünen sind nicht grundsätzlich gegen Datencenter. Wir verlangen aber klare, verbindliche, ökologische Spielregeln“, betont Energiesprecher Philip Juranich. Genau aus diesem Grund habe man im Burgenland eigens strenge Regeln für den Bau von Datencentern festgelegt.
Die Grünen sind nicht grundsätzlich gegen Datencenter. Es braucht aber klare, verbindliche, ökologische Spielregeln.
Philip Juranich, Energiesprecher Grüne
Bild: Ralph Martin Darabos
Diese zehn Punkte schreiben unter anderem vor, dass Serverfarmen keinen Einfluss auf die Klimaziele haben dürfen, dass sie mit wenig Wasser auskommen müssen und dass sie lärmarm sein müssen. Auf diese Weise sollen die Voraussetzungen für „grüne Datencenter“ erreicht werden.
Mangelnde Transparenz wird beklagt
„Damit will das Burgenland als erstes Bundesland verbindliche Rahmenbedingungen für Datencenter schaffen und selbst festlegen können, wo diese errichtet werden dürfen und wo nicht“, so Juranich. Die FPÖ spricht sich übrigens nicht prinzipiell gegen Rechenzentren aus. Petschnig beklagt aber in Bezug auf Nickelsdorf mangelnde Transparenz.
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