Hawaii, eine traumhafte Urlaubs-Destination? Nicht für Stefan Kraft – Österreichs Skisprung-Star sagt: „Nie wieder! Da muss ich nicht noch einmal hin.“
Es war im Frühjahr 2023, als Kraft mit seiner Frau eine zweimonatige Weltreise machte und vor der Geburt des gemeinsamen Kindes noch einmal die Zweisamkeit genießen wollte. „Außerdem habe ich es gebraucht“, so der dreifache Gesamt-Weltcupsieger im Podcast „Mind Games“. „Ich bin seit 2012 im Weltcup-Zirkus dabei und das ist schon zehrend und anstrengend. Deshalb wollten wir einmal wirklich ein paar Wochen weg und nicht greifbar sein.“
Also ging es mit Frau Marisa in die große weite Welt. Paris, New York, Los Angeles, Australien, Bali, Indonesien – und eben Hawaii standen am Programm. Doch auf die US-Inselgruppe im Zentralpazifik muss unser Überflieger nicht noch einmal.
„Nie wieder nach Hawai“, stellt Kraft klar. „Wir haben da eine Pizza gegessen, die wirklich nicht gut war und haben 30 bis 40 Euro gezahlt. Wenn ich überlege, was ich da für mein Geld bekommen habe – und dann vergleiche, was ich dafür in Bali gekommen habe. Da bin ich in Bali, der König, der Kaiser und in Hawaii krieg ich ein kleines Hotelzimmer mit einem kleinen Balkon und kann mir dann nicht einmal ein gescheites Frühstück leisten.“, erinnert sich Kraft. „Also diese Unterschiede sind schon faszinierend, wenn man da rund um die Welt reist und merkt, wieviel Geld wert sein kann.“
„Da kann ich mich viel besser entspannen“
Wenngleich Kraft schon auch zugesteht, dass Hawaii „sehr, sehr schön war“. Aber er sei einfach der Asien-Fan. „Das Essen, das Klima und die Leute, sie sind einfach viel herzlicher. Da kann ich mich viel besser entspannen.“
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