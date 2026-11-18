„Nie wieder nach Hawai“, stellt Kraft klar. „Wir haben da eine Pizza gegessen, die wirklich nicht gut war und haben 30 bis 40 Euro gezahlt. Wenn ich überlege, was ich da für mein Geld bekommen habe – und dann vergleiche, was ich dafür in Bali gekommen habe. Da bin ich in Bali, der König, der Kaiser und in Hawaii krieg ich ein kleines Hotelzimmer mit einem kleinen Balkon und kann mir dann nicht einmal ein gescheites Frühstück leisten.“, erinnert sich Kraft. „Also diese Unterschiede sind schon faszinierend, wenn man da rund um die Welt reist und merkt, wieviel Geld wert sein kann.“