Es ist durchaus ungewöhnlich und wohl einzigartig in ganz Tirol: Ein 35 (!) Meter hohes Riesenrad ist eine der Attraktionen des Kitzbüheler Advent – mit voll verglasten, beheizten Gondeln und Rundumsicht inklusive. Seit Mittwochnachmittag ist es in Betrieb, die „Krone“ hat es getestet.
Stimmungsvolle Lichterketten, traditioneller Weihnachtsschmuck, gemütlich dekorierte Holzhütten, Glühwein sowie Punsch und kulinarische Köstlichkeiten laden bis zum 27. Dezember in der Gamsstadt (Hinterstadt und Stadtpark) zum Verweilen ein. Doch nicht nur: Ein 35 Meter hohes, glitzerndes Riesenrad steht ebenfalls mittendrin und zieht, wenig verwunderlich, alle Blick auf sich – siehe auch unser stimmungsvolles Video vom Christkindlmarkt):
„Der Blick ist einzigartig“
Auch bei der Eröffnung wollten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in luftige Höhen entfliehen und „Kitzbühel von oben“ genießen – die „Krone“ inklusive. Gemeinsam mit Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus, ging es in einer beheizten Gondel nach oben. „Der Blick ist einzigartig“, strahlte sie, „dass eine Stadt mit rund 8000 Einwohnern ein Riesenrad auf dem Christkindlmarkt stehen hat, ist besonders.“
„Weihwasser wird Schnee“
Außergewöhnlich war auch, dass Stadtpfarrer Michael Struzynski diesen „Ort des Lichtes, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe“ im Beisein von vielen Besucherinnen und Besuchern gesegnet hat. „Und zwar mit Weihwasser – es könnte sein, dass sich dieses demnächst in Schnee verwandelt“, schmunzelte er. Etwas dagegen auszusetzen hätten wohl nur die wenigsten. Der Eröffnung beigewohnt haben unter anderem auch TVB-Obmann Christian Harisch und Bürgermeister Klaus Winkler.
Wer sich selbst von diesem Adventmarkt samt Riesenrad überzeugen möchte, der hat noch bis zum 27. Dezember die Möglichkeit dazu. Und zwar von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 bis 20 Uhr. Sonderöffnungstage: 8. Dezember, 21. und 22. Dezember, 24. Dezember, 25. und 26. Dezember sowie 27. Dezember.
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