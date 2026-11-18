„Weihwasser wird Schnee“

Außergewöhnlich war auch, dass Stadtpfarrer Michael Struzynski diesen „Ort des Lichtes, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe“ im Beisein von vielen Besucherinnen und Besuchern gesegnet hat. „Und zwar mit Weihwasser – es könnte sein, dass sich dieses demnächst in Schnee verwandelt“, schmunzelte er. Etwas dagegen auszusetzen hätten wohl nur die wenigsten. Der Eröffnung beigewohnt haben unter anderem auch TVB-Obmann Christian Harisch und Bürgermeister Klaus Winkler.