Seit 1972 ist das Grab am Zentralfriedhof in Besitz der Familie Kaiser. Jetzt möchte Eva Kaiser die letzte Ruhestätte ihrer Schwiegereltern auflösen. Die 76-Jährige kann das Grab aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr regelmäßig betreuen, ihr Ehegatte Helmut (79) ist wegen Parkinson seit eineinhalb Jahren im Pflegeheim.