Dass sich Fußballstars bereits während ihrer Karriere ein zweites Standbein für die Zeit danach aufbauen, ist nichts Neues. Allerdings ging’s früher eher um Weiterbildungen, Diplome und Trainerscheine. Schnee von gestern! Im digitalen Zeitalter springen immer mehr aktive und Ex-Kicker auf den Streaming-Zug auf. Der mittlerweile richtig Fahrt aufnimmt – und sich zu einem äußerst lukrativen Geschäftsmodell entwickelt.