„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“

„Zuerst dachten wir, er hat einen Muskelkater“

Julian, der Profispieler und als zweites Standbein Koch werden wollte, trainierte Anfang September mit dem Nationalteam im Olympiastützpunkt in Kärnten. Als er heimkam, griff er sich auf den unteren Rücken und sagte: „Papa, da hinten tut’s ma weh.“ – „Zuerst haben wir gedacht, er hat a Ziagal, also einen Muskelkater, vom Training. Ich hab ihn eingeschmiert, ausgedehnt und massiert“, erinnert sich sein Papa. Doch kurz darauf stellten sich bei dem allseits beliebten Mittelschüler Lähmungserscheinungen in der Zehe ein. Ein MRT, auf das die Familie zwei Wochen lang warten musste, brachte dann die niederschmetternde Diagnose: Osteosarkom, sprich Knochenkrebs.