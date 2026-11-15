„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“

Er war in der U11 die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei der Welt. Doch plötzlich wurde bei dem Salzburger Talent ein rasant wachsender Tumor diagnostiziert. Mit nur elf Jahren musste der zukunftsfrohe Bub sterben.
Eigentlich hätte Julian Luginger dieses Wochenende in der Türkei an den U13-Tischtennis-Europameisterschaften teilnehmen sollen. Doch das Schicksal meinte es aus unerfindlichen Gründen anders mit dem liebenswerten und bodenständigen Buben aus Bürmoos in Salzburg. „Julian war sehr einfühlsam und hatte immer ein offenes Ohr für alle“, beschreibt ihn seine Mama Claudia Luginger.
Und er verfügte über ein außergewöhnliches Talent. Julian war nach zwei World-Tour-Siegen im Tischtennis in seiner Altersklasse die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei der Welt. Der Elfjährige hamsterte Landesmeistertitel bis in die U15 ab, war fünffacher Österreichischer Kindermeister – und in der Szene längst ein kleiner Star.
„Der Julian hatte diese unglaubliche Gabe“, sagt sein Vater Ernst Bernthaler, „er konnte sich extrem gut konzentrieren. Er hat das Spiel vom Gegner gelesen und dadurch immer genau das Richtige gemacht. Obwohl er weniger trainierte als andere.“ Der frühere Bundesliga-Spieler agierte als Trainer und Unterstützer. Er begleitete seinen Sohn zu Turnieren im In- und Ausland. „Durch seinen Sport hatte Julian Freunde auf der ganzen Welt. Sogar in China“, erzählt seine Mutter.
Julian war ein Kämpfer – durch und durch. Er kämpfte bis zuletzt sehr tapfer, ohne jemals zu verzweifeln.
Claudia Luginger, Mutter von Julian
Bild: Privat
Dass sich von einem Moment auf den anderen alles änderte, ist für alle, die das fröhliche und gesellige Kind kannten, noch immer schier unbegreiflich.
„Zuerst dachten wir, er hat einen Muskelkater“
Julian, der Profispieler und als zweites Standbein Koch werden wollte, trainierte Anfang September mit dem Nationalteam im Olympiastützpunkt in Kärnten. Als er heimkam, griff er sich auf den unteren Rücken und sagte: „Papa, da hinten tut’s ma weh.“ – „Zuerst haben wir gedacht, er hat a Ziagal, also einen Muskelkater, vom Training. Ich hab ihn eingeschmiert, ausgedehnt und massiert“, erinnert sich sein Papa. Doch kurz darauf stellten sich bei dem allseits beliebten Mittelschüler Lähmungserscheinungen in der Zehe ein. Ein MRT, auf das die Familie zwei Wochen lang warten musste, brachte dann die niederschmetternde Diagnose: Osteosarkom, sprich Knochenkrebs.
Eltern sprechen dem Klinikpersonal Dank aus
Tags darauf wurde Julian im Landesklinikum Salzburg aufgenommen. Mit dabei hatte er einen kleinen Tischtennistisch, den er im Krankenzimmer aufbaute. Als die Chemotherapie begann, sagte der tapfere Bursche zu seiner Mutter: „Mama, das schaff ma schon!“
Papa Ernst gab seinen Job im Sport-Einzelhandel auf, um bei seinem Sohn sein zu können: „Julian hat so gekämpft, aber er hat keine Chance gehabt. Der Krebs hat gestreut. Der Tumor ist innerhalb von nur fünf Wochen explodiert. Es ist eine Katastrophe.“
Er hatte leider keine Chance. Der Tumor ist innerhalb von nur fünf Wochen explodiert. Es ist eine Katastrophe.
Ernst Bernthaler, Vater von Julian
Bild: Privat
Den Ärzten und Pflegern in der Kinder-Onkologie im Landesklinikum Salzburg möchten die Eltern danken: „Sie haben wirklich alles Mögliche probiert, waren unheimlich bemüht. Julian war dort sehr gut aufgehoben“, sagen sie. Am 30. Oktober schloss Julian Luginger dort im Beisein von Mama Claudia, dem Papa und der großen Schwester mit nur elf Jahren für immer seine Augen.
Seine große Leidenschaft – der Sport – begleitete das passionierte Kind bis zum Schluss. „Er hat sich für alles interessiert, kannte sich auch im Skifahren und Fußball super aus“, so die Mama. „Noch am Vorabend seines Todes hat er sich am Tablet Spiele vom Turnier in Montpellier angesehen. Und mir dann alle Ergebnisse erzählt. Mich hat es zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr interessiert“, bricht Julians Papa in Tränen aus. „Aber er hat Tischtennis bis zum Ende so sehr geliebt!“
Der größte Wunsch seines Sohnes wird sich leider nicht mehr erfüllen: „Julian hat immer davon geträumt, dass wir eine eigene Tischtennishalle bauen.“
Bewegender Abschied mit vielen Freunden
Jetzt ist das alles irrelevant. Die Eltern mussten ihren geliebten Sohn vergangenes Wochenende unter großer Anteilnahme in Bürmoos zu Grabe tragen.
Auch Tischtennis-Verbandspräsident Hubert Dobrounig fand bei der Seelenmesse berührende Worte: „Was Julian in seinem kurzen Leben erreicht hat, ist beeindruckend. Doch heute stehen nicht seine Titel und Medaillen im Mittelpunkt. Heute nehmen wir Abschied von einem liebenswerten Jungen, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte.“
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