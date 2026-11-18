In Semriach, im Bereich Rechberghöhe, begann am Mittwochnachmittag das Auto einer 24-jährigen Frau aus Graz-Umgebung während der Fahrt plötzlich zu brennen. Laut Polizei konnte die Lenkerin das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und sich mit ihren beiden Hunden in Sicherheit bringen.