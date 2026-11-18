Horrorvorstellung für jeden Autofahrer: Am Mittwoch begann der Pkw einer 24-jährigen Steirerin während der Fahrt plötzlich zu brennen. Die junge Frau konnte noch rechtzeitig anhalten und mit ihren beiden Hunden flüchten, bevor der Wagen komplett ausbrannte.
In Semriach, im Bereich Rechberghöhe, begann am Mittwochnachmittag das Auto einer 24-jährigen Frau aus Graz-Umgebung während der Fahrt plötzlich zu brennen. Laut Polizei konnte die Lenkerin das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und sich mit ihren beiden Hunden in Sicherheit bringen.
Die Freiwilligen Feuerwehren Semriach und Tulwitz rückten an und hatten den Brand rasch gelöscht. Die Lenkerin und ihre Hunde kamen mit dem Schrecken davon. Warum das Auto zu brennen begonnen hatte, ist noch unklar.
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