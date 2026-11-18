„Hamilton sehr, sehr weit entfernt“

Besonders in Sachen Teamführung könne Hamilton Michael Schumacher nicht das Wasser reichen: „Ein Mattia Binotto, der (bei Ferrari, Anm.) mit meinem Bruder zusammengearbeitet hat, der wird ja auch nicht müde zu erklären, das ist so sein Standard, wie man das macht, wie man ein Teamleader ist. Und ich glaube, das ist einfach das, wovon Lewis Hamilton sehr, sehr weit entfernt ist.“