Klartext von Ralf Schumacher: Für den früheren Formel-1-Piloten und heutigen TV-Experten war sein Bruder Michael „deutlich besser“ als Lewis Hamilton.
Er habe „nichts Persönliches“ gegen den Briten, sagte Ralf Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“, „das ist ja völliger Quatsch, ich gönne ihm alles“. Damit nahm der 51-jährige Deutsche Bezug auf so manche Formel-1-Fanmeinung, wonach er Hamilton nicht leiden könne.
Die Behauptung, dass sein Bruder Michael während dessen Zeit in der Formel 1 nur „Wasserträger“ als Teamkollegen gehabt habe, während Hamilton sich unter anderem gegen Nico Rosberg und Fernando Alonso behaupte musste, kann Ralf Schumacher überhaupt nicht nachvollziehen. So seien „Schumis“ Ex-Kollegen Eddie Irvine (1999) und Felipe Massa (2008) selbst beinahe Weltmeister geworden.
Er könne die Erfolge von Hamilton „mit meinem Bruder vergleichen, und der wart halt einfach deutlich besser“, so Ralf Schumacher.
„Hamilton sehr, sehr weit entfernt“
Besonders in Sachen Teamführung könne Hamilton Michael Schumacher nicht das Wasser reichen: „Ein Mattia Binotto, der (bei Ferrari, Anm.) mit meinem Bruder zusammengearbeitet hat, der wird ja auch nicht müde zu erklären, das ist so sein Standard, wie man das macht, wie man ein Teamleader ist. Und ich glaube, das ist einfach das, wovon Lewis Hamilton sehr, sehr weit entfernt ist.“
Hamilton habe bei McLaren und bei Mercedes „nie gelernt, ein Team zu leiten“, so Schumachers klare Worte.
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