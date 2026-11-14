Das verdienen Arbeiter und Angestellte wirklich

Laut den neuesten offiziellen Zahlen gibt es einen markanten Unterschied in Österreich: Angestellte verdienen deutlich mehr als Arbeiter – und das in nahezu jeder Altersgruppe. Wir zeigen Ihnen, wo die Kluft am größten ist, wie sich Frauen und Männer unterscheiden und wo Sie mit Ihrem Einkommen liegen. Verraten sei schon jetzt: In einer Altersgruppe beträgt der Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten fast 2000 Euro im Monat.
Die aktuellen Auswertungen der Löhne und Gehälter aus dem Jahr 2025 liefern ein detailliertes Bild der tatsächlichen Brutto-Monatseinkommen – und zwar für Arbeiter und Angestellte, für Männer und Frauen, und das sogar aufgeschlüsselt nach Altersgruppen. So können Sie sich direkt mit Ihren Kollegen und mit ihrer Altersgruppe vergleichen. Die Zahlen zeigen, wo die Einkommensunterschiede besonders groß sind – und wo Sie mit Ihren Bezügen liegen.
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