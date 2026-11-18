Formel-1-Pilot Valtteri Bottas wird auch kommende Saison für das US-Team Cadillac fahren. Das gab der Rennstall vor dem Grand Prix von Las Vegas bekannt.
Der 37-jährige Finne tritt 2027 erneut an der Seite von Sergio Perez an. Der ein Jahr jüngere Mexikaner hat vor Kurzem einen Vertrag bis Ende 2029 unterzeichnet.
Bottas fährt schon seit 2013 in der Formel 1. Beim noch punktelosen Team Cadillac galt er zuletzt als Wackelkandidat für nächste Saison.
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