Dieses Paket kam wie gerufen! Erst kürzlich sprach Mikaela Shiffrin über ihre schwierige Suche nach bequemer Unterwäsche für Skirennen. Nun hat sie die Qual der Wahl – und bat ihre Fans bei ihrem Unterwäsche-Problem sogar um Hilfe ...
„Nichts sagt, ‘ich kümmere mich um dich‘ so gut wie ein Paket voller Unterwäsche“, schreibt Mikaela Shiffrin auf Instagram neben ein Video, das die Ski-Queen beim Auspacken ihrer neuen Wäsche zeigt.
Ein roter Slip, ein blauer Tanga – oder doch etwas Kompfortableres in Pink? Shiffrin baut auf die Meinung ihrer Fans, bittet ihre Community um Hilfe. „Ich warte immer noch auf deine Empfehlungen für Unterwäsche“, schreibt sie auf Instagram.
Lieber „Oma-Unterhosen“
Immerhin erklärte die 31-jährige US-Amerikanerin erst vor wenigen Wochen in einem Podcast, dass sie noch immer nach bequemer und gut sitzender Unterwäsche suche. „Es ist schon ein sechs Jahre langer Prozess“, erklärte die Ski-Königin und gestand, doch eher auf „Oma-Unterhosen“ als auf Tangas zu stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.