Lieber „Oma-Unterhosen“

Immerhin erklärte die 31-jährige US-Amerikanerin erst vor wenigen Wochen in einem Podcast, dass sie noch immer nach bequemer und gut sitzender Unterwäsche suche. „Es ist schon ein sechs Jahre langer Prozess“, erklärte die Ski-Königin und gestand, doch eher auf „Oma-Unterhosen“ als auf Tangas zu stehen.