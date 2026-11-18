Korruptionsskandale in der Ukraine

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Korruptionsskandale die Ukraine erschüttert, auch im direkten Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Sein früherer Bürochef Andrij Jermak trat wegen Ermittlungen im Energiesektor zurück. Im September entließ Selenskyj den Generalstaatsanwalt nach Korruptionsvorwürfen. Die Korruption ist eines der größten Hindernisse für die Bemühungen der Ukraine um einen EU-Beitritt.