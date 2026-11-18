Kiews Bitte an Paris
Villa von ukrainischem Milliardär beschlagnahmt
Kostjantyn Zhevago zählt zu den reichsten Männern der Ukraine. Der Geschäftsmann wird im eigenen Land wegen Veruntreuung von 113 Millionen Euro und Geldwäsche gesucht. Auf Bitte der ukrainischen Justiz haben die französischen Behörden nun seine Luxusvilla in Paris beschlagnahmt.
Die Pariser Villa, ein neoklassizistisches Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe des Eiffelturms, wird auf rund 36 Millionen Euro geschätzt. Zhevago will gegen die Beschlagnahmung gerichtlich vorgehen, wie AFP am Mittwoch aus informierten Kreisen erfuhr.
2007 als jüngster Self-Made-Milliardär der Welt gelistet
Die Zeitschrift „Forbes“ listete Zhevago 2007 als den jüngsten Self-Made-Milliardär der Welt. Er war Eigentümer einer ukrainischen Bank, die 2025 Pleite ging, investierte unter anderem in Bergbauunternehmen und in die Rüstungsindustrie.
Von 2008 bis 2019 saß er als Abgeordneter im ukrainischen Parlament. Seit 2019 ermittelt die ukrainische Justiz gegen ihn. Zhevago wirft der Justiz seines Landes ein „politisches Verfahren“ vor.
Zhevago 2022 im französischen Luxus-Skiresort Courchevel festgenommen
2022 wurde Zhevago im französischen Luxus-Skiresort Courchevel festgenommen und unter Auflagen wieder freigelassen. Frankreich lehnte seine Auslieferung zweimal ab und argumentierte, dass es inmitten des Krieges keine Garantie für ein angemessenes Verfahren gebe.
Die Beschlagnahmung der Pariser Villa sei das Ergebnis eines Rechtshilfeersuchens, teilten die ukrainischen Behörden mit. Zhevagos Anwälte betonen, dass die französische Justiz damit nicht dem Verfahren in der Ukraine vorgreife.
Korruptionsskandale in der Ukraine
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Korruptionsskandale die Ukraine erschüttert, auch im direkten Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Sein früherer Bürochef Andrij Jermak trat wegen Ermittlungen im Energiesektor zurück. Im September entließ Selenskyj den Generalstaatsanwalt nach Korruptionsvorwürfen. Die Korruption ist eines der größten Hindernisse für die Bemühungen der Ukraine um einen EU-Beitritt.
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