Wie das Essen ins Flugzeug kommt

Mit dem Catering-Lastwagen geht es schließlich von Dorval zum Flughafen Montreal. Kurze Strecken sind wichtig. Überwacht vom sogenannten Ramp Manager, gelangen die in Alufolie verpackten Speisen an Bord. Im konkreten Fall handelt es sich um eine Boeing 767, die aber auch auf dieser Strecke schon bald durch einen modernen Dreamliner abgelöst werden wird. Die Purserin (Kabinenchefin) begrüßt die Gäste auf dem Weg nach Wien und sobald die Reiseflughöhe erreicht wird, schieben die Kollegen das Essen in die auf 170 Grad beheizten Spezialöfen.