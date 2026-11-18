Der slowenische Radstar Primoz Roglic setzt seine Karriere fort. Nach drei Jahren bei Red Bull unterschrieb der 37-Jährige für nächste Saison beim Team NSN, wie der in Katalonien beheimatete Rennstall mit Schweizer Lizenz mitteilte.
Roglic gewann unter anderem viermal die Spanien-Rundfahrt (2019 – 2021, 2024), einmal den Giro d‘Italia (2023) und war 2021 in Tokio Olympiasieger im Zeitfahren. Heuer war er bei der Vuelta a Espana vor Felix Gall Zweiter.
Durch die Verpflichtung von Roglic hat NSN – Namensgeber ist die Sportagentur „Never Say Never“ – zwei Olympiasieger von 2021 in seinen Reihen: Vor einem Monat gab das Team den Neuzugang von Richard Carapaz bekannt, der in Tokio das Straßenrennen gewonnen hatte.
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