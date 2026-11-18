Ebenso ein Verbot von kleinen Ketchup- und Mayonnaise-Sackerln sei nicht geplant, Ohrstäbchen bleiben demnach weiterhin im Angebot.

„Fake News“ von Brexit-Befürwortern

Die Regierung reagierte damit auf Befürchtungen in britischen Medien und bei Brexit-Befürwortern, die EU könne wieder mehr Einfluss auf die britische Politik bekommen – so wie vor dem Brexit.