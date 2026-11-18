Vor dem EU-Großbritannien-Gipfel am Freitag in Brüssel hat die britische Regierung versucht, einigen „Mythen“ über die Verhandlungen entgegenzutreten: London werde Kartoffelchips mit Geschmack nach Räucherspeck nicht verbieten müssen, betonte London. Die traditionelle britische Zitronencreme werde ihre eigene Bezeichnung behalten können.
Zuvor war in britischen Medien kolportiert worden, dass die Lemon Curd, eine Creme aus Zitronensaft, Eiern, Zucker und Butter umbenannt werden könnte. Auch die Abschaffung der Bezeichnung Mincemeat auf Verpackungen für eine Mischung aus klein gehacktem Trockenobst, Weinbrand und Gewürzen und je nach Herstellung auch Rinderfett, ist kein Thema mehr.
Ebenso ein Verbot von kleinen Ketchup- und Mayonnaise-Sackerln sei nicht geplant, Ohrstäbchen bleiben demnach weiterhin im Angebot.
„Fake News“ von Brexit-Befürwortern
Die Regierung reagierte damit auf Befürchtungen in britischen Medien und bei Brexit-Befürwortern, die EU könne wieder mehr Einfluss auf die britische Politik bekommen – so wie vor dem Brexit.
Der neue Premierminister Andy Burnham hat bereits angekündigt, der Gipfel könne ein großer Schritt zurück in Richtung EU werden. Er will vor allem den Handel mit der EU einfacher machen, um die britische Wirtschaft anzukurbeln und Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher im Land zu senken.
Engere Zusammenarbeit geplant
London und Brüssel beraten beim Gipfel am Freitag über eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits-, Industrie- und Handelspolitik. Burnham und die EU-Spitzen Ursula von der Leyen und António Costa könnten bei dem Treffen drei Abkommen unterzeichnen, eins davon über Lebensmittelstandards. Großbritannien würde darin EU-Regeln für Kennzeichen, Pestizidvorgaben und Tierwohl-Standards anerkennen, die dort seit dem Brexit nicht mehr gelten.
Umfragen zeigen regelmäßig, dass eine Mehrheit der Briten den Brexit inzwischen bereut. Ein Wiedereintritt Großbritanniens scheint dennoch weit entfernt und ist auch in der Labour-Partei des Premiers umstritten.
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