Microsoft-Ausfall könnte Österreich teuer kommen

Der weltweite Microsoft-Ausfall könnte uns teuer zu stehen kommen. Cybersecurity-Experte Manuel Löw-Beer von Risikomonitor rechnet mit Schaden in Millionenhöhe. „Genaue Ziffern sind abzuwarten“, betont er. Wie abhängig Österreich ist, zeigen die Zahlen: Rund 75 Prozent der heimischen Unternehmen nutzen Microsoft-Dienste. Täglich werden hierzulande etwa eine halbe Milliarde E-Mails verschickt. Laut Risikomonitor stehen zudem nur acht Prozent der Mail-Systeme österreichischer Adressen in heimischem Eigentum. Die digitale Abhängigkeit wirft damit auch Fragen zur Souveränität auf. Mehr dazu im Video oben!