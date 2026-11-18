Weltweiter Alarm
Extremwetter: Weinproduktion nahe Rekordtief
Die globale Weinproduktion blieb 2026 nahe an den Rekordtiefs. Damit war die Erzeugung das vierte Jahr in Folge unterdurchschnittlich, da Hitze, Dürre und Frost die Erträge in wichtigen Anbauregionen schmälern, teilte die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) am Mittwoch mit.
In diesem Jahr dürften zwischen 220 und 230 Millionen Hektoliter Wein erzeugt werden, teilte OIV mit. Das entspreche ungefähr der Vorjahresmenge von 227 Millionen Hektolitern. Legt man den Mittelwert der Schätzung von 225 Mio. Hektolitern zugrunde, liegt die Ernte sieben Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.
Die weltweit hergestellte Weinmenge bewegt sich damit in der Größenordnung des historischen Tiefstands von 2024: Damals wurden nur 225,8 Millionen Hektoliter produziert – so wenig wie seit 1961 nicht mehr.
Winzern in den traditionell bedeutenden Weinanbauländern Italien und Frankreich machten auch in diesem Jahr insbesondere Hitze und Trockenheit zu schaffen. In Europa, auf das mehr als 60 Prozent der weltweiten Weinmenge entfallen, wird die Produktion auf 137 Millionen Hektoliter geschätzt. Damit wären die Jahre 2024 bis 2026 für Europas Winzer die drei ertragsschwächsten des 21. Jahrhunderts.
Italien größter Weinproduzent vor Frankreich und Spanien
Italien bleibt vor Frankreich und Spanien größter Weinproduzent der Welt. Auch die USA und Australien verzeichneten unterdurchschnittliche Ernten. Südafrika überholte Argentinien als größten Weinproduzenten der Südhalbkugel.
„Das Auffälligste in diesem Jahr ist wie in den drei vergangenen Jahren der Einfluss von Wetterereignissen“, sagte OIV-Generaldirektor John Barker der Nachrichtenagentur AFP. Der Klimawandel führe international zu stärkeren Schwankungen der Produktionsmengen.
Anbauflächen schrumpfen
Daneben ließen auch schrumpfende Anbauflächen und eine sinkende Nachfrage die weltweite Weinproduktion zurückgehen. Hoffnung mache dagegen die Erholung des Weinbaus in einzelnen Regionen, etwa im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul nach schweren Überschwemmungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.