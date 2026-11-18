Winzern in den traditionell bedeutenden Weinanbauländern Italien und Frankreich machten auch in diesem Jahr insbesondere Hitze und Trockenheit zu schaffen. In Europa, auf das mehr als 60 Prozent der weltweiten Weinmenge entfallen, wird die Produktion auf 137 Millionen Hektoliter geschätzt. Damit wären die Jahre 2024 bis 2026 für Europas Winzer die drei ertragsschwächsten des 21. Jahrhunderts.