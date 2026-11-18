Was für ein Schlamassel! Die Salzburger ÖVP stolpert von einer Causa in die nächste. Seit der Übergabe von Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer an Karoline Edtstadler hat sich einiges verändert. Sie kündigte neue Wege an. Und niemand kann behaupten, sie sei diese nicht gegangen ...
Kein Wechsel ohne Veränderung! Als die ÖVP im Jänner 2025 ankündigte, dass Karoline Edtstadler auf Wilfried Haslauer als Landeschef nachfolgen würde, war die Aufregung groß. Vor allem bei Marlene Svazek, FPÖ-Chefin und Landesvize.
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