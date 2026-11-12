Jacky Lugner: „Wird nie in Vergessenheit geraten“

Jahrzehntelang sorgte Richard Lugner alias „Mörtel“ mit seinen internationalen Stargästen beim Wiener Opernball für Schlagzeilen. So präsent war der legendäre Baumeister bei dem gesellschaftlichen Großereignis, dass man beinahe glauben konnte, er würde den Ball höchstpersönlich organisieren. Auch zwei Jahre nach seinem Tod ist sein Name untrennbar mit dem Ball der Bälle verbunden.