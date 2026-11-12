Strecke der Läufer führt durch eine Rinder-Arena

In einer Arena, in der am Mittwoch in Freistadt noch hunderte Kälber, Kühe und Stiere versteigert wurden, verläuft am Sonntag die Strecke für Österreichs beste Crossläufer! „Das sollen die besten Meisterschaften werden, die es je gab“, sagen die Veranstalter über das Lauffest in OÖ, bei dem auf die Athleten eine selektive und spezielle Route wartet.
„Ich war heuer schon an rund 40 Wochenenden bei Wettkämpfen – aber auf diese Staatsmeisterschaften fiebere ich besonders hin“, sagt Roland Werthner. Denn für den OÖ-Leichtathletikverbands-Präsidenten und Co. geht’s am Sonntag nicht in ein Stadion, auf eine LA-Anlage oder in eine weitere „gewöhnliche“ Halle.
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