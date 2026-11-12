ATP Finals: Die Gruppen wurden jetzt ausgelost

Der Weltranglistenerste Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals auf den Amerikaner Ben Shelton, den Franzosen Arthur Fils und den Spanier Rafael Jodar.
Bei der Auslosung des Saisonabschlussturniers der besten acht Tennisprofis des Jahres landete dieses Quartett am Donnerstag in der Gruppe „John McEnroe“. In der Gruppe „Ivan Lendl“ treten der Spanier Carlos Alcaraz, der Russe Daniil Medwedew, der Italiener Flavio Cobolli und der Amerikaner Frances Tiafoe gegeneinander an.
Der Vorjahressieger und Lokalmatador Jannik Sinner fehlt verletzt. Die ATP Finals beginnen am Sonntag und werden zum sechsten Mal in Turin ausgetragen. Die jeweils ersten zwei der beiden Gruppen ziehen ins Halbfinale ein, das Finale findet am 21. November statt.
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