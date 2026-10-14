„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu

Schon vor dem Einzug sorgte Kim Virginia Grey für jede Menge Wirbel, am Dienstagabend flog das umstrittene Reality-Sternchen bei „Promi Big Brother“ raus. Doch nach dem Auszug gab‘s noch heftigen Streit – mit Mike und Leyla Heiter! Und dabei ließ sich die 31-Jährige sogar eine Babylüge entlocken ...
Nach ihrem Rausschmiss bei „Promi Big Brother“ nahm Kim Virginia Grey am Dienstagabend in der Late-Night-Show bei Sat.1 Platz. Und traf dort ausgerechnet auf ihre Dauerrivalen Mike und Leyla Heiter.
Konfrontation mit Mike und Leyla
Und die zwei ließen der 31-Jährigen keine Zeit zum Verschnaufen: Umgehend wurden die vielen Geschichten, die Kim Virginia in der Vergangenheit erzählt hatte, zum Thema. Denn bei vielen dieser intimen Details ist nicht klar, ob das Reality-Sternchen auch tatsächlich die Wahrheit gesagt hat.
Auch ein sehr heikles Thema wird da schnell angesprochen – die Baby-Geschichte. Worum es geht? Kim Virginia berichtete davon, von ihrem Mann Nikola, der noch im „Promi Big Brother“-Container ausharrt, schwanger gewesen zu sein und das Baby verloren zu haben. Immer wieder kamen zuletzt aber Gerüchte auf, die 31-Jährige habe ihre Fehlgeburt nur erfunden. Aber eine Antwort auf die Frage blieb das Reality-Sternchen ihren Fans in diesem Fall wieder schuldig.
„Wir waren auch nie zusammen“
Daraufhin stellte jedoch Mike etwas richtig: Dass Kim in der Vergangenheit von ihm schwanger war, wie sie behauptete, stimme nicht. „Da weiß ich ja, dass das nicht sein kann. Das können wir aus der Welt schaffen, das stimmt nicht“, erklärte er – und fügte hinzu. „Wir waren auch nie zusammen.“ Kim antwortete knapp – und gab kleinlaut zu: „Ja, das kann sein ...“
Vor allem Leyla ärgerte sich daraufhin, dass ihre Reality-TV-Kontrahentin gerne persönliche Themen an die Öffentlichkeit trage, Fragen dazu aber stets ausweiche. „Jeder hat dir Fragen gestellt, du hast immer drumherum geredet“, schimpfte Leyla. „Und bei aller Liebe: Man kann dann nicht sagen, das ist so ein sensibles und intimes Thema – denn du warst die Person, die es in die Öffentlichkeit getragen und ein Drama daraus gemacht hat. Für Klicks und Aufmerksamkeit.“
„Tut mir von ganzem Herzen leid“
Am Ende wurde es zwischen Kim und Leyla sogar so hitzig, dass Moderator Jochen Bendel eingreifen musste. „Kim muss ja dazu nichts sagen. Es gibt ja keine Verpflichtung für einen Menschen. Egal, was er erlebt hat. Jeder Mensch darf das selbst entscheiden. Und jeder darf sich sein eigenes Bild machen“, so der Moderator.
Und dann lenkte auch Leyla ein. „Wenn dir das wirklich passiert ist, dann tut es mir von ganzem Herzen leid“, erklärte sie in Richtung von Kim Virginia.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.