„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu

„Wir waren auch nie zusammen“

Daraufhin stellte jedoch Mike etwas richtig: Dass Kim in der Vergangenheit von ihm schwanger war, wie sie behauptete, stimme nicht. „Da weiß ich ja, dass das nicht sein kann. Das können wir aus der Welt schaffen, das stimmt nicht“, erklärte er – und fügte hinzu. „Wir waren auch nie zusammen.“ Kim antwortete knapp – und gab kleinlaut zu: „Ja, das kann sein ...“