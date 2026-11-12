Lkw verlor 50 Liter Diesel auf der Bundesstraße

Zu einem Ölaustritt ist es am Donnerstagmorgen auf der Katschberg Bundesstraße in Mauterndorf in Salzburg gekommen. Ein Lkw war mit beschädigtem Treibstofftank unterwegs, dadurch traten 50 Liter Diesel auf die Fahrbahn aus. Kurzzeitig musste der Verkehr während der Reinigung geregelt werden.