Lkw verlor 50 Liter Diesel auf der Bundesstraße

Zu einem Ölaustritt ist es am Donnerstagmorgen auf der Katschberg Bundesstraße in Mauterndorf in Salzburg gekommen. Ein Lkw war mit beschädigtem Treibstofftank unterwegs, dadurch traten 50 Liter Diesel auf die Fahrbahn aus. Kurzzeitig musste der Verkehr während der Reinigung geregelt werden.
Gegen 8 Uhr morgens wurde die Freiwillige Feuerwehr Mauterdorf zum Einsatzort auf die B99 Katschberg Bundesstraße auf Höhe des Skizentrums alarmiert. Bei einem Transport-Lkw war der Treibstofftank beschädigt. Folglich traten 50 Liter Diesel aus dem 200-Liter-Tank aus.
Den Einsatzkräften gelang es, den beschädigten Tank abzudichten. Die Straßenmeisterei reinigte den ausgetretenen Treibstoff auf der Fahrbahn mit Ölbindemittel. Zehn Mitglieder der Feuerwehr waren vor Ort und regelten zeitgleich den Verkehr.
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