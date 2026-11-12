Red Bull Salzburg verlängert Vertrag mit Talent

Der 20-jährige Offensivmann wechselte im Jänner 2025 aus Burkina Faso an die Salzach. Seither lief er zwölf Mal für die Bullen auf, dabei gelangen ihm zwei Treffer. Derzeit befindet er sich beim Nationalteam seines Heimatlandes. Erst im September feierte er dort ein perfektes Debüt: Beim 1:0 gegen die Zentralafrikanische Republik war Camara der Goldtorschütze.