Red Bull Salzburg verlängert Vertrag mit Talent

Red Bull Salzburg und Aboubacar Camara einigten sich auf ein neues Arbeitspapier! Die Bullen verlängerten mit dem 20-jährigen Offensivspieler bis 2031.
Nach der Verpflichtung des Südkoreaners Ji-ho Kim gab Bundesligist Red Bull Salzburg am Donnerstag auch noch eine Vertragsverlängerung bekannt. Aboubacar Camara unterzeichnete ein neues Arbeitspapier, das bis 30. Juni 2031 läuft.
Der 20-jährige Offensivmann wechselte im Jänner 2025 aus Burkina Faso an die Salzach. Seither lief er zwölf Mal für die Bullen auf, dabei gelangen ihm zwei Treffer. Derzeit befindet er sich beim Nationalteam seines Heimatlandes. Erst im September feierte er dort ein perfektes Debüt: Beim 1:0 gegen die Zentralafrikanische Republik war Camara der Goldtorschütze.
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