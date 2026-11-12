So süß! Pinguin-Baby schlüpfte im Zoo Salzburg

Denn: Brillenpinguine sind schon seit 2024 auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Es handelt sich um die einzige Pinguinart, die auf dem afrikanischen Kontinent beheimatet ist. Innerhalb der vergangenen 100 Jahre brach die Population um 97 Prozent ein. Experten befürchten, dass die flugunfähigen Vögel bis 2035 ausgestorben sein werden. Grund: der Mensch, in diesem Falle vor allem die Fischereiwirtschaft, gepaart mit dem Klimawandel.