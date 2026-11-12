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Nachwuchs-Freude

So süß! Pinguin-Baby schlüpfte im Zoo Salzburg

Salzburg
12.11.2026 14:09
Der neue flauschige Star im Salzburger Zoo.
Der neue flauschige Star im Salzburger Zoo.(Bild: Zoo Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Sie ist nicht nur die jüngste Zoobewohnerin, sondern auch die süßeste: Ein weibliches Brillenpinguin-Küken wird jetzt die Herzen der Zoobesucher zum Schmelzen bringen. Papa Ona und Mama Lesedi können stolz sein: Sie haben ihr erstes Baby der vom Aussterben bedrohten Tierart bekommen. 

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Bereits vor drei Jahren haben sich Pinguin-Papa Ona und Pinguin-Mama Lesedi gefunden und lieb gewonnen. Die beiden waren selbst die ersten beiden Brillenpinguine, die im Salzburger Zoo zur Welt kamen. Und jetzt haben sie ihr erstes gemeinsames Küken großgezogen: ein „immer hungriges und mit Kükenflaum bedecktes“ aber noch namenloses Weibchen, berichtet Zoo-Chefin Sabine Grebner. Geschlüpft ist der Nachwuchs Ende August.

Vom Aussterben bedroht
Für das Pinguin-Baby werden jetzt auch Paten gesucht. Der Zoo selbst spricht von einem „Zuchterfolg“, betont Grebner: „Wir sind sehr froh, mit unseren erfolgreich züchtenden Brillenpinguinen einen wertvollen Beitrag zum Arterhalt leisten zu können.“

Mama Lesedi kuschelt mit ihrem Küken.
Mama Lesedi kuschelt mit ihrem Küken.(Bild: Zoo Salzburg)

Denn: Brillenpinguine sind schon seit 2024 auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Es handelt sich um die einzige Pinguinart, die auf dem afrikanischen Kontinent beheimatet ist. Innerhalb der vergangenen 100 Jahre brach die Population um 97 Prozent ein. Experten befürchten, dass die flugunfähigen Vögel bis 2035 ausgestorben sein werden. Grund: der Mensch, in diesem Falle vor allem die Fischereiwirtschaft, gepaart mit dem Klimawandel.  

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