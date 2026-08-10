Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz

Auch Schwarzenegger-Gattin dabei

Für Patrick Schwarzeneggers schöne Ehefrau Abby Champion ist es übrigens nicht der erste Einsatz für das berühmte Dessous-Label. Die Model-Schönheit, die dem Schauspieler im letzten Jahr das Jawort gegeben hatte, lief bereits im Herbst bei der großen Dessous-Show von Victoria‘s Secret über den Laufsteg.