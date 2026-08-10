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„Molto sexi“ in Rom

Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz

Star-Style
10.08.2026 17:30
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eine der wohl berühmtesten Filmszenen der Geschichte bekommt nun „moltosexi“ Konkurrenz. Denn für den Dessous-Hersteller Victoria‘s Secret bewiesen Candice Swanepoel und Co. 66 Jahre nach dem Kultfilm „La Dolce Vita“, wie erotisch ein Bad im Trevi-Brunnen noch immer sein kann ... 

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„Molto sexi“ nennt Victoria‘s Secret seine neue Kampagne mit den Topmodels Candice Swanepoel, Abby Champion, Paloma Elsesser, Imaan Hammam und Anok Yai, die der Wäschehersteller zum Shooting nach Rom bat.

Model-Engel frönen dem süßen Leben
Und da ging es nicht nur sehr sexy, sondern auch verdammt heiß zu. Denn ganz im Stile von Anita Ekberg im Film „Das süße Leben“ gingen die Model-Engel im Trevi-Brunnen baden. Und wie!

Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im Trevi-Brunnen. ...
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im Trevi-Brunnen. „Molto sexi“!(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)
Die Südafrikanerin zählt zu den bekanntesten Model-Engeln.
Die Südafrikanerin zählt zu den bekanntesten Model-Engeln.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)
Das aktuelle Shooting ist an den Kultfilm „La Dolce Vita“ angelehnt.
Das aktuelle Shooting ist an den Kultfilm „La Dolce Vita“ angelehnt.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)

Vor allem Candice Swanepoel bewies, dass sie es mit der schwedischen Filmikone aufnehmen kann und räkelte sich, was das Zeug hielt, im kühlen Nass des wohl bekanntesten Brunnens der Welt. Im Spitzenkorsett und Stringtanga macht die 37-Jährige aber auch wirklich eine tolle Figur!

Neben Swanepoel gingen auch noch Anok Yai, Imaan Hammam, Abby Champion und Paloma Elsesser ...
Neben Swanepoel gingen auch noch Anok Yai, Imaan Hammam, Abby Champion und Paloma Elsesser baden.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)
Auch Model Paloma Elsesser machte im Trevi-Brunnen eine gute Figur.
Auch Model Paloma Elsesser machte im Trevi-Brunnen eine gute Figur.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)

Neue Kollektion ist „very sexy“
Was Swanepoel und Co. beim Shooting im Trevi-Brunnen und an weiteren Orten in Rom tragen? Push-Up BrasKorsetts, Spitzenkleider, Negligés und mehr der neuen „Very Sexy“-Kollektion von Victoria‘s Secret. Und bei diesen Kurven blieb wohl nicht nur den Römern die Spucke weg ...

Candice Swanepoel schlüpfte für das Shooting auch in ein schwarzes Spitzenkleid ...
Candice Swanepoel schlüpfte für das Shooting auch in ein schwarzes Spitzenkleid ...(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)
... und in Dessous mit Leopardenprint.
... und in Dessous mit Leopardenprint.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)

Auch Schwarzenegger-Gattin dabei
Für Patrick Schwarzeneggers schöne Ehefrau Abby Champion ist es übrigens nicht der erste Einsatz für das berühmte Dessous-Label. Die Model-Schönheit, die dem Schauspieler im letzten Jahr das Jawort gegeben hatte, lief bereits im Herbst bei der großen Dessous-Show von Victoria‘s Secret über den Laufsteg. 

Abby Champion gehört längst zur Riege der berühmten Victoria‘s-Secret-Models.
Abby Champion gehört längst zur Riege der berühmten Victoria‘s-Secret-Models.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs & Alan Li)
Die Ehefrau von Patrick Schwarzenegger lief bereits im Herbst für den Dessous-Hersteller über ...
Die Ehefrau von Patrick Schwarzenegger lief bereits im Herbst für den Dessous-Hersteller über den Laufsteg.(Bild: Victoria‘s Secret/Carlijn Jacobs)

In der aktuellen Kampagne ist Champion nicht nur im Trevi-Brunnen zu sehen, sie posierte unter anderem auch in pinken Dessous vor der beeindruckenden Kulisse der berühmten römischen Sehenswürdigkeit oder modelte in schwarzen Dessous im Park der Villa Borghese. 

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