Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz

Eine der wohl berühmtesten Filmszenen der Geschichte bekommt nun „moltosexi“ Konkurrenz. Denn für den Dessous-Hersteller Victoria‘s Secret bewiesen Candice Swanepoel und Co. 66 Jahre nach dem Kultfilm „La Dolce Vita“, wie erotisch ein Bad im Trevi-Brunnen noch immer sein kann ...
„Molto sexi“ nennt Victoria‘s Secret seine neue Kampagne mit den Topmodels Candice Swanepoel, Abby Champion, Paloma Elsesser, Imaan Hammam und Anok Yai, die der Wäschehersteller zum Shooting nach Rom bat.
Model-Engel frönen dem süßen Leben
Und da ging es nicht nur sehr sexy, sondern auch verdammt heiß zu. Denn ganz im Stile von Anita Ekberg im Film „Das süße Leben“ gingen die Model-Engel im Trevi-Brunnen baden. Und wie!
Vor allem Candice Swanepoel bewies, dass sie es mit der schwedischen Filmikone aufnehmen kann und räkelte sich, was das Zeug hielt, im kühlen Nass des wohl bekanntesten Brunnens der Welt. Im Spitzenkorsett und Stringtanga macht die 37-Jährige aber auch wirklich eine tolle Figur!
Neue Kollektion ist „very sexy“
Was Swanepoel und Co. beim Shooting im Trevi-Brunnen und an weiteren Orten in Rom tragen? Push-Up BrasKorsetts, Spitzenkleider, Negligés und mehr der neuen „Very Sexy“-Kollektion von Victoria‘s Secret. Und bei diesen Kurven blieb wohl nicht nur den Römern die Spucke weg ...
Auch Schwarzenegger-Gattin dabei
Für Patrick Schwarzeneggers schöne Ehefrau Abby Champion ist es übrigens nicht der erste Einsatz für das berühmte Dessous-Label. Die Model-Schönheit, die dem Schauspieler im letzten Jahr das Jawort gegeben hatte, lief bereits im Herbst bei der großen Dessous-Show von Victoria‘s Secret über den Laufsteg.
In der aktuellen Kampagne ist Champion nicht nur im Trevi-Brunnen zu sehen, sie posierte unter anderem auch in pinken Dessous vor der beeindruckenden Kulisse der berühmten römischen Sehenswürdigkeit oder modelte in schwarzen Dessous im Park der Villa Borghese.
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