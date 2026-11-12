OECD: Zuwanderung nach Österreich nimmt stark ab

Dementsprechend größer wird Bedeutung der Migranten laut OECD am Arbeitsmarkt. In der Hälfte der OECD-Länder – darunter Österreich – trieb die Zuwanderung das Beschäftigungswachstum von 2014 bis 2024 an. Nachholbedarf gibt es dabei noch in der Integration am Arbeitsmarkt. So blieb die Kluft zwischen Migranten und Einheimischen bei der Beschäftigung in Österreich relativ groß. So war die Arbeitslosigkeit bei Zuwanderern 2025 um sechs Prozentpunkte höher gegenüber jener bei in Österreich geborenen Beschäftigten, im OECD-Schnitt beträgt die Kluft 4,3 Prozent. Hauptbetroffen sind dabei sowohl Migranten mit niedrigem Bildungsniveau als auch solche mit Hochschulabschluss.