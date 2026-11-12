OECD: Zuwanderung nach Österreich nimmt stark ab

Österreich verzeichnet bei der dauerhaften Zuwanderung einen besonders starken Rückgang innerhalb der OECD. Im Vorjahr ging die Zahl der Neuzugezogenen hierzulande um 20 Prozent zurück, im OECD-Schnitt waren es laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nur 1,6 Prozent. Nachholbedarf gibt es bei der Arbeitsmarktintegration.
Noch größer als in Österreich war laut dem Migrationsbericht der Rückgang bei der dauerhaften Zuwanderung 2025 gegenüber dem Vorjahr in Europa nur in Großbritannien (-32 Prozent) und in Griechenland (-21). Ganz anders die Entwicklung in den anderen südeuropäischen Ländern, wo ein starker Anstieg verzeichnet wurde: Portugal (139 Prozent), Italien (46) und Spanien (25).
Bedeutung für den Arbeitsmarkt
Insgesamt stieg der Anteil von Migranten an der Bevölkerung in den OECD-Ländern 2025 auf zwölf Prozent, das sind drei Prozent mehr als noch 2015. In mehr als der Hälfte der OECD-Länder liegt der Anteil der im Ausland geborenen Einwohner an der Bevölkerung bei mehr als 15 Prozent, in zehn davon über 20 Prozent – darunter Österreich (23 Prozent).
Dementsprechend größer wird Bedeutung der Migranten laut OECD am Arbeitsmarkt. In der Hälfte der OECD-Länder – darunter Österreich – trieb die Zuwanderung das Beschäftigungswachstum von 2014 bis 2024 an. Nachholbedarf gibt es dabei noch in der Integration am Arbeitsmarkt. So blieb die Kluft zwischen Migranten und Einheimischen bei der Beschäftigung in Österreich relativ groß. So war die Arbeitslosigkeit bei Zuwanderern 2025 um sechs Prozentpunkte höher gegenüber jener bei in Österreich geborenen Beschäftigten, im OECD-Schnitt beträgt die Kluft 4,3 Prozent. Hauptbetroffen sind dabei sowohl Migranten mit niedrigem Bildungsniveau als auch solche mit Hochschulabschluss.
Mehr als jede dritte Pflegekraft im Ausland geboren
In der Pflege, der die OECD in dem heurigen Bericht einen Schwerpunkt widmet, machen Migrantinnen und Migranten mittlerweile einen wesentlichen Teil der Arbeitskräfte aus. Österreich gehört dabei zu den Ländern mit der größten Abhängigkeit von zugewanderten Pflegekräften. Mehr als jede dritte (34 Prozent) in dem Bereich beschäftigte Person ist im Ausland geboren. Nur in den OECD-Ländern Luxemburg, Schweden, Irland und der Schweiz ist der Anteil noch höher. Im OECD-Schnitt sind es 21 Prozent.
Einen deutlichen Anstieg gab es in Österreich im Vorjahr bei der Zahl internationaler Studierenden. Während die internationale Mobilität von Studierenden vor allem in den englischsprachigen Ländern infolge von Restriktionen deutlich abnahm (USA -33 Prozent, Kanada -57, Australien -13), zogen einige europäische Länder vermehrt internationale Studenten an. Am höchsten war der Zuwachs in Italien mit einem Plus von 76 Prozent, Deutschland (+45) und Österreich (+26).
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