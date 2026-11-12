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Mitten am Atlantik

Britin (72) verschwindet bei Kreuzfahrt spurlos

Ausland
12.11.2026 14:03
Archivbild des Kreuzfahrtschiffes Marella Voyager – damals hieß es noch Mercury
Archivbild des Kreuzfahrtschiffes Marella Voyager – damals hieß es noch Mercury(Bild: Stan Shebs (CC BY-SA 3.0))
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Von krone.at

Tragödie mitten am Atlantik: Von einer 72-jährigen Passagierin, die sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes Marella Voyager befand, fehlt jede Spur. Der schwimmende Koloss war gerade in Richtung Karibik unterwegs, als ihr Verschwinden auffiel. Schiffe in der Nähe werden nun gebeten, Ausschau nach der Britin zu halten. 

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Das Kreuzfahrtschiff des Betreibers Tui hatte seine Reise in Malaga in Spanien begonnen. Am Montagnachmittag wurde die 72-Jährige noch gesehen, doch am Dienstagabend fiel einem Kabinensteward auf, dass das Bett der Frau in der Nacht nicht benutzt worden war. Die Britin war nicht aufzufinden – also schlug er Alarm. 

Alle Passagiere an Bord wurden überprüft
Alle rund 2000 Passagiere mussten sich daraufhin an Sammelstellen einfinden, wo ihre Bordkarten eingescannt wurden. „Leider haben wir eine vermisste Person. Das ist die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob sie an Bord ist oder nicht“, klärte ein Crewmitarbeiter die Kreuzfahrtgäste auf.

Andere Schiffe wurden gebeten, bei der Suche zu helfen:

Als es nach dieser Maßnahme immer noch jede Spur zur Vermissten gab, wurden Überwachungskameras ausgewertet. Man habe „sofort die entsprechenden Suchmaßnahmen durchgeführt“, erklärte der Kapitän in einer Durchsage.

Das Kreuzfahrtschiff konnte allerdings nicht mehr umkehren, um nach der Britin zu suchen – es war bereits zu weit entfernt vom möglichen Unglücksort. Die Küstenwache von Norfolk im US-Bundesstaat Virginia bat daraufhin alle Schiffe in der Nähe, nach der Frau Ausschau zu halten.

Atlantiksturm tobte zum Unglückszeitpunkt
Die Britin verschwand, als ein heftiger Atlantiksturm tobte. Ein Passagier beschrieb seine Eindrücke in sozialen Medien: „In 20 Jahren Kreuzfahrten habe ich noch nie eine so raue See erlebt.“ Ein weiterer erklärte: „Das Schiff begann, sich zur Seite zu neigen, und wir konnten das Wasser durch die Fenster sehen.“ Ein Tui-Sprecher betonte jedoch, dass es nichts gebe, das darauf hindeute, dass das Wetter beim Verschwinden eine Rolle gespielt habe. 

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