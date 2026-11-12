Britin (72) verschwindet bei Kreuzfahrt spurlos

Atlantiksturm tobte zum Unglückszeitpunkt

Die Britin verschwand, als ein heftiger Atlantiksturm tobte. Ein Passagier beschrieb seine Eindrücke in sozialen Medien: „In 20 Jahren Kreuzfahrten habe ich noch nie eine so raue See erlebt.“ Ein weiterer erklärte: „Das Schiff begann, sich zur Seite zu neigen, und wir konnten das Wasser durch die Fenster sehen.“ Ein Tui-Sprecher betonte jedoch, dass es nichts gebe, das darauf hindeute, dass das Wetter beim Verschwinden eine Rolle gespielt habe.