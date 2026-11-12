Co-Trainer bei Top-Klub? „Brutal viel Arbeit“

Länderspielpause heißt für den Klubfußball: Endlich mal durchschnaufen. Der Salzburger Markus Berger nutzt vier freie Tage für einen Heimaturlaub. „Das ist ganz wichtig“, erklärt der 41-Jährige, der seit einem Jahr als Co-Trainer in Rumänien bei Universitatea Craiova arbeitet und dort getrennt von seiner Familie lebt. „Wir versuchen uns so oft wie möglich zu sehen“, sagt Berger, dessen Sohn Gabriel in der U15 der Red Bull Akademie spielt.