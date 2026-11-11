Julian le Play erfüllt sich Staatsopern-Traum

Ohne Frage – einmal auf der Bühne der Wiener Staatsoper zu stehen, ist für viele Musikerinnen und Musiker ein absoluter Traum. Während es für viele auch ein solcher bleibt, haben andere das Privileg, ihn sich zu erfüllen. Einer von ihnen ist Julian le Play. „Es war tatsächlich ein lang ersehnter Traum“, erzählt der Chartstürmer im „Krone“-Talk. Einer der zum 15-jährigen Jubiläum des Musikers nun endlich wahr wird. Am 1. Juli 2027 geht es auf die Bühne des Ersten Hauses am Ring. Für le Play ist es allerdings nicht der Auftritt in der Staatsoper. Was viele vielleicht nicht wissen: Den 35-Jährigen verbindet eine lange Geschichte mit der Institution, denn genau dort begann sein Werdegang.“ Ich hab mit acht Jahren einige Jahre bis zum Stimmbruch im Kinderchor der Oper gesungen“, blickt der Künstler auf seine Anfänge zurück. „,Die Zauberflöte‘, ,La Boheme‘ und so weiter – ich habe damals jede Woche zwei bis drei Vorstellungen absolviert. Da hatte ich dann auch meine ersten Gesangssolos.“