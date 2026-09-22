Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!

Sie zählen zu den berühmtesten Promi-Töchtern Deutschlands und sorgten erst kürzlich mit ihrer Busen-OP im Doppelpack für Schlagzeilen. Kein Wunder, dass auf der Wiesn alle Blicke auf Davina und Shania Geiss gerichtet waren – und auf ihre Dirndlschleifen ...
Dass es rund um die Geissens niemals fad wird, ist längst bekannt. Erst kürzlich hatte die Familie ja ihren TV-Wechsel von RTL 2 zu ProSieben bekannt gegeben. Und auch beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn-Schänke am Oktober sorgten Robert und Carmen mit ihren Töchtern dieser Tage wieder für Aufsehen.
Ein Wiesn-Flirt erlaubt?
Tuschelthema Nummer eins: das Liebesleben von Shania und Davina. Sind die beiden etwa Single oder schon vergeben? Die Dirndl-Schleife sollte Aufschluss geben.
Denn wie Trachten-Fans wissen: Der Beziehungsstatus einer Frau lässt sich an der Position der Dirndl-Schleife ablesen. Und da die Geiss-Schwestern ihre Mascherl links trugen, bestand bei der Party auf der Wiesn kein Zweifel: Shania und Davina sind noch auf der Suche!
Kein Wunder, dass da in München das Interesse an den hübschen Blondinen groß war – zumal bei so viel Prominenz auf dem Oktoberfest auch Flirts schnell ein Thema werden.
Ein Mann aus München? Bitte nicht!
Die Verehrer standen bei Shania und Davina an diesem Abend also wohl Schlange. Doch einen Haken gibt es: Für die Promi-Schwestern kommt ein Mann aus München nämlich nicht infrage!
Der Grund liegt auf der Hand, wie sie der „Bunte“ verrieten. Shania und Davina leben nämlich den größten Teil des Jahres in Saint-Tropez und sind an einer Fernbeziehung nicht interessiert.
„Früher war ich ja etwas strenger ...“
Und wenn es heuer auf der Wiesn doch zum Flirt kommen sollte? So viel ist fix: Papa Robert hätte nichts dagegen. „Früher war ich da ja etwas strenger“, gab er zu.
Und auch in Hinblick auf einen möglichen Schwiegersohn zeigte sich Geiss entspannt und vertraut auf die Wahl seiner Töchter. Aber das letzte Wort habe ohnehin seine Carmen, schmunzelte Robert.
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