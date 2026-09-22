Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, sind also Single. Einem Flirt auf der Wiesn stand also nichts im Wege – auch, wenn ein Münchner für sie nicht als Freund infrage kommt ...

(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)