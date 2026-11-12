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Paketsteuer: Kaufen Sie deshalb anders ein?

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12.11.2026 13:47
Die Paketsteuer wurde eingeführt, um die Paketflut einzudämmen.
Die Paketsteuer wurde eingeführt, um die Paketflut einzudämmen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Community

Seit über einem Monat wird in Österreich nun bis zu 2,40 Euro pro Paket zusätzlich fällig, aufgrund der neuen Paketsteuer. Shoppen Sie dehalb anders, als früher? Diskutieren Sie mit!

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Seit dem 1. Oktober wird für bestimmte Paketzustellungen in Österreich die neue Paketsteuer fällig. Einschließlich Umsatzsteuer sind das 2,40 Euro. Einige Personen nahmen das als Anlass, wieder vermehrt im stationären Handel einzukaufen, andere wiederum bündeln schlicht ihre Bestellungen, um weniger oft die neue Steuer zahlen zu müssen.  Hat sich Ihr Einkaufsverhalten dadurch verändert?

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