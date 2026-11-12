Paketsteuer: Kaufen Sie deshalb anders ein?

Seit dem 1. Oktober wird für bestimmte Paketzustellungen in Österreich die neue Paketsteuer fällig. Einschließlich Umsatzsteuer sind das 2,40 Euro. Einige Personen nahmen das als Anlass, wieder vermehrt im stationären Handel einzukaufen, andere wiederum bündeln schlicht ihre Bestellungen, um weniger oft die neue Steuer zahlen zu müssen. Hat sich Ihr Einkaufsverhalten dadurch verändert?