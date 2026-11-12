Nach Frankreich vermutet auch Belgien den Iran

„Next Level“-Angriff

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben sich noch nicht festgelegt, wer hinter den Angriffen auf dortige Supermärkte steckt. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nannte die Cyberattacken am Mittwoch einen hybriden Angriff „next level“. Darauf müsse man auch eine „Antwort next level“ geben. „Konsequenz, Risiko und Preis“ müssten für hybride Akteure erhöht werden. Deutschland schaffe nun gesetzgeberisch die Voraussetzungen dafür, „zurückzuschlagen im Cyberraum“.