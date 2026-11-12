Pocher teilt seltenes Foto mit Söhnen und Ex Amira

Oliver Pocher gab auf Instagram ungewohnt private Einblicke: Zum Geburtstag seines Sohnes teilte er ein Foto, auf dem er neben seiner Ex-Frau Amira Aly und mit seinen beiden Söhnen zu sehen ist. Trotz Trennung und Amiras Baby zeigte sich der Komiker äußerst positiv.
Den siebten Geburtstag des gemeinsamen Sohnes haben Oliver Pocher und Amira Aly gemeinsam verbracht. Diese schöne Geste hielt die Patchwork-Familie in einem Schnappschuss fest: Zu sehen ist Oliver Pocher neben seiner Ex-Frau Amira Aly, einer seiner Söhne klammert sich fest an seinen Papa, der andere Sohn sitzt am Geburtstagstisch vor seiner Torte, die ihm Mama Amira am Mittwoch gebacken hatte.
Hier sehen Sie Pochers Post auf Instagram:
Die Eltern der Kinder lächeln, die Gesichter der Kinder sind zum Schutz ihrer Privatsphäre mit Smileys verdeckt. Amira hatte unlängst erwähnt, dass sie die Namen sowie die Gesichter ihrer Kinder, auch ihrer jüngsten Tochter, streng aus der Öffentlichkeit fernhalten möchte.
„Mama & Papa lieben dich sehr“
In der Bildunterschrift zeigt sich der Komiker durchaus emotional. Er schreibt: „So … ein weiterer Geburtstag ist im Kasten am 11.11.! Jetzt bist Du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester, einen ,alten‘ Bruder, eine Torte von Mama, diverse neue Trikots von Papa, aber das allerwichtigste … Mama & Papa lieben Dich sehr und freuen uns auf das nächste Jahr mit Dir!
Darauf die Tormelodie vom 1. FC Köln in der Indoor-Fußball-Heimat von Lukas Podolski.“
Apropos Torte ... Amira Aly hat sich für die Torte ihres Sohnes ordentlich ins Zeug gelegt! Die 34-Jährige postete am Mittwoch ein Video, in welchem sie – offenbar stundenlang – an der tollen Fußballtorte für ihren Sohn arbeitet. Und das teilweise mit ihrem wenige Wochen alten Baby in der Trage! Das Ergebnis: eine Torte, die aussieht wie ein Fußballfeld! Fußballtor und Spieler inklusive!
Hier sehen Sie, wie Amira Aly die Torte für ihren Sohn zubereitet:
Dass Amira Aly und Oliver Pocher anlässlich des Geburtstags ihrer Söhne zusammen auftreten, ist eine starke Geste von beiden. Immerhin hat es in der Vergangenheit immer wieder Spannungen zwischen den beiden gegeben. In Podcast „Die Patchwork Boys“ mit Pietro Lombardi hatte Pocher erst kürzlich erwähnt, dass sich er und Amiras neuer Partner, Christian Düren, eher meiden. Pocher hatte auch immer wieder über Amiras Schwangerschaft mit ihrer kleinen Tochter, die im Oktober zur Welt kam, gestänkert.
Im Podcast ließ Pocher auch seinen Gedanken rund um den bevorstehenden Geburtstag seines Sohnes freien Lauf. Zu diesem Zeitpunkt sei wohl schon fix gewesen, dass sie diesen gemeinsam als Patchwork-Familie verbringen werden. Er sagte: „Kann schon sein, dass dann irgendwie ein Kinderwagen dann da mit steht und mit dabei ist an dem Nachmittag oder so.“ Damit bezog sich Pocher auf Amiras und Christians kleine Tochter, die erst vor ein paar Wochen das Licht der Welt erblickte. Er nannte die Zeit, welche die Patchwork-Familie gerade durchlebt, „hoch spannend, interessant, emotional Phase“.
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