Pocher teilt seltenes Foto mit Söhnen und Ex Amira

Im Podcast ließ Pocher auch seinen Gedanken rund um den bevorstehenden Geburtstag seines Sohnes freien Lauf. Zu diesem Zeitpunkt sei wohl schon fix gewesen, dass sie diesen gemeinsam als Patchwork-Familie verbringen werden. Er sagte: „Kann schon sein, dass dann irgendwie ein Kinderwagen dann da mit steht und mit dabei ist an dem Nachmittag oder so.“ Damit bezog sich Pocher auf Amiras und Christians kleine Tochter, die erst vor ein paar Wochen das Licht der Welt erblickte. Er nannte die Zeit, welche die Patchwork-Familie gerade durchlebt, „hoch spannend, interessant, emotional Phase“.