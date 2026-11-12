Videospielstudie verrät: So zockt Österreich

In der repräsentativen Studie, die vom Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Video Games Europe in 16 EU-Ländern durchgeführt wurde, steht Österreich mit einem Spieleranteil von 78 Prozent der untersuchten Bevölkerung im europäischen Vergleich an der Spitze. Auch das Durchschnittsalter der Spielerinnen und Spieler ist in Österreich mit 39 Jahren so hoch wie in keinem anderen untersuchten Land. Etwa die Hälfte der Gamer ist weiblich und auch in der Altersgruppe 65+ gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, zumindest gelegentlich zu spielen.