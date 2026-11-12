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So geht es Sarah Kuttner nach erster Behandlung

Society International
12.11.2026 13:17
Sarah Kuttner sagt dem Krebs den Kampf an: Am Mittwoch startete sie ihre Chemotherapie.
Sarah Kuttner sagt dem Krebs den Kampf an: Am Mittwoch startete sie ihre Chemotherapie.(Bild: APA-Images / dpa / Fabian Sommer)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Die deutsche Autorin und Moderatorin Sarah Kuttner hat ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs begonnen. Sie hatte angekündigt, ihre Chemo mit einem Videotagebuch zu begleiten. Am Mittwoch postete sie erstmals ein Update, wie es ihr kurz nach der ersten Behandlung erging.

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Zunächst meldet sich Sarah in ihrem Instagramvideo mit einem Update, etwa eine halbe Stunde nach der ersten Behandlung im Zuge ihrer Chemotherapie. Sie sitzt im Auto und sagt: „Chemobeutel alle leer“, „Sahri voll“ und „jetzt ab nach Hause“.

Weiters berichtet sie: „Man fühlt sich währenddessen und danach, supernormal.“ Sie sagt außerdem: „Ich könnte noch Bäume ausreißen, möchte jemand, dass ich ‘nen Baum ausreiße?“ Sie rechne aber damit, dass sich dieser Zustand im Laufe des Tages noch ändert.

Hier sehen Sie Sarah Kuttners Update auf Instagram: 

„Ich glotze, ich stricke, ich rauche“
Später im Video meldet sie sich noch einmal mit einem Update, sechseinhalb Stunden nach der Chemo-Behandlung. Sie sagt: „Ich sag‘s euch ehrlich wie es ist: Ich hab‘ nix.“ Und weiter: „Also mir ist klar, dass das nur jetzt so ist, ich fühl‘ mich nicht müde, mir ist nicht schlecht, ich hab ne Kartoffelsuppe gegessen.“ Weiters berichtet sie, dass sie zum Abendessen, etwas Leichtes, nämlich einen Porridge, gegessen habe. Sie habe im Internet eine Frau verfolgt, die einen Salat nach der Chemo gegessen hat und dieser habe der Frau nicht gut bekommen. Schließlich erwähnt sie, dass sie bald ins Bett gehen würde und vielleicht „ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen“ hätte, aber das sei ihrer Vermutung nach „nur wegen der Anspannung“.

Sie „glotze“, sie „stricke“ und ... sie „rauche“! Schnell macht sie eine Geste dafür, dass das ein Geheimnis bleiben solle ...

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Kuttner hatte die Diagnose vor einigen Wochen öffentlich gemacht. In ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ erzählte sie vor einer Woche, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss.

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