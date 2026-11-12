So geht es Sarah Kuttner nach erster Behandlung

„Ich glotze, ich stricke, ich rauche“

Später im Video meldet sie sich noch einmal mit einem Update, sechseinhalb Stunden nach der Chemo-Behandlung. Sie sagt: „Ich sag‘s euch ehrlich wie es ist: Ich hab‘ nix.“ Und weiter: „Also mir ist klar, dass das nur jetzt so ist, ich fühl‘ mich nicht müde, mir ist nicht schlecht, ich hab ne Kartoffelsuppe gegessen.“ Weiters berichtet sie, dass sie zum Abendessen, etwas Leichtes, nämlich einen Porridge, gegessen habe. Sie habe im Internet eine Frau verfolgt, die einen Salat nach der Chemo gegessen hat und dieser habe der Frau nicht gut bekommen. Schließlich erwähnt sie, dass sie bald ins Bett gehen würde und vielleicht „ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen“ hätte, aber das sei ihrer Vermutung nach „nur wegen der Anspannung“.