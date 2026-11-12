LIVESTREAM: SK Rapid trifft auf Dunajska Streda

Rekordmeister Rapid nutzt die spielfreie Länderspielpause für einen internationalen Probegalopp: Die Grün-Weißen empfangen den slowakischen Tabellenführer DAC Dunajská Streda zu einem echten Härtetest. Ankick ist um 14 Uhr – und das Beste daran: Fans und Zuschauer sind ausschließlich bei uns auf krone.tv live dabei! Für den aktuellen österreichischen Bundesliga-Leader verspricht dieser Kräftevergleich eine ganz besondere Brisanz. Auf der Trainerbank der Slowaken wartet nämlich ein bekanntes Gesicht: Ex-Rapid-Coach Robert Klauß brennt darauf, seinem ehemaligen Klub Paroli zu bieten.